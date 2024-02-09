負利率結束 市場估日銀4月升息

日本銀行（央行）副總裁內田新一八日表示，即使在日銀終結負利率之後，也難以預測日銀將持續且快速升息。市場高度預期日銀將於四月升息。

內田新一說，「即使日銀結束負利率政策，也難想像之後日銀將快速升息」他表示，負利率政策結束後，金融情勢將依然寬鬆，且只會漸進式調整政策。

內田的談話，帶動日圓走貶；十年期日債殖利率微降一基點，為百分之○點六九；利率交換市場預期日銀三月升息的機率不到百分之二十，四月升息機率百分之七十，六月百分之一百。

儘管內田未暗示何時開始升息，但他強調升息後的利率走勢，使市場更加預期日銀將在未來幾個月內升息。

內田也針對日銀何時停止購買日股ＥＴＦ及日本房地產投資信託基金提出明確暗示。日銀去年幾乎沒有買進ＥＴＦ，內田也表示結束購買並不會對市場影響多大。他也表示，日銀終結ＹＣＣ計畫，並不意味日銀會驟然停止購買公債。

金融界認為內田在日銀決策理事會中甚具影響力，因為他資深，且與植田工作關係密切。他是「殖利率曲線控管（ＹＣＣ）」政策主要設計者之一，也是二○一三年大規模放鬆貨幣政策的關鍵設計者。