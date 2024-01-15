車禍鑑定如何線上辦理？申請方式帶您一次看懂

為了便利民眾申請車禍事故鑑定，新北市交通事件裁決處開辦網路線上申請以來，經統計去(2023)年新北市車禍鑑定線上申辦比例已上升到75%，即每四人中就有三人是透過線上申請方式辦理，另外還可透過網路銀行、線上ATM、台灣Pay電子支付等方式線上繳納鑑定規費，減少外出往返且操作方便，歡迎民眾多加利用。

裁決處處長李忠台表示，民眾只要至新北市裁決處官網首頁，點選便民服務-線上申請進入「肇事鑑定申請系統」(網址： https://www.tadaes.ntpc.gov.tw/apsa/APSA00.aspx)，確認點選案件無進入司法程序後，填寫好必填資訊並上傳警方登記聯單及身分證正反面按下送出，就會有繳費單，民眾可利用繳費單上的專屬銀行帳號透過ATM/網路銀行轉帳或超商刷條碼繳費，也可以使用掃瞄台灣 Pay QRcode採以電子支付即可完成申辦手續，省去往返奔波，方便又省時。

裁決處並提醒個人申請新北市地區行車事故鑑定者，需具備要件包括：(1)事故發生地點在新北市轄內地區；(2)事故發生時間在6個月內；(3)有報警處理；(4)未進入司法程序；(5)申請人須為當事人、繼承人、法定代理人或車輛所有人；所以若事故案件已進入司法程序，則請向「司法機關」聲請。

裁決處表示，車禍鑑定線上申辦以網路代替馬路，另外透過網路銀行、線上ATM、台灣 Pay電子支付等方式線上繳納鑑定規費，減少外出往返且操作方便，有需要的民眾都可多加利用。