超高齡社會將至 宏泰人壽建議利用2險種轉嫁風險

台灣即將於2050年邁入超高齡社會，然而少子化的趨勢，讓人不禁為未來高齡生活後可能面對的景況感到擔憂；對於個人來說，這樣的憂慮大多來自於經濟面的不安全感，由於高齡族群已無工作收入，萬一身體退化致使疾病，衍生無法估算的治療與照護費用將是高齡生活的不安定因素。宏泰人壽認為，透過終身醫療險、長照險等保險商品皆可以轉嫁風險，為高齡生活提供保障，及早準備才能及早安心。

依據國家發展委員會針對人口變動趨勢所揭露的「2070年較2022年變動數」資料顯示，依據中推估，2070年總人口預估為1,622萬人，相較於2022年，15-64歲青壯年人口減少860萬人，65歲及以上老年人口則增加299萬人。由此推估數字顯見少子化將致使未來人口結構改變，也意味著進邁入高齡生活仍必須自立自強，然而高齡身體逐漸退化是必然，不僅可能帶來病痛，如果不幸失去生活自理能力，不論是治療或是委外照護均可能衍生長期、高額費用，宏泰人壽表示，透過商業保險轉嫁風險為高齡照護的解決方案之一，趁年輕時及早準備，才能從容面對未來。

一般而言，終身醫療險對於醫療費用的支應有所幫助，但是最令人害怕的狀況是萬一老來失能，被照顧者、照顧者生活品質將大受影響，漫長時間的勞心勞力及龐大花費，將使家庭幸福蒙受陰影，當家族有特定疾病史或是擔心高齡失能發生的可能性較高時，則可以審慎評估投保長照險。

長照險的理賠給付項目多包含長期照顧一次保險金及長期照顧分期保險金，能夠有效協助長期照護必須支付的費用，以「宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險（LTC）」舉例說明，如果經過專科醫師依巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷判定在進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等六項生活自理能力持續有三項以上的生理功能障礙，或是有臨床失智量表（CDR）評估達中度以上者的認知功能障礙，達三個月以上需要長期照顧者，就可以申請理賠。萬一身故，LTC亦有壽險保障在身後照顧家人。

宏泰人壽表示，許多特定疾病一旦進入了長期照護的狀態，不只照護期長無法預估，所需費用也非治療一般疾病所能比擬，因此長照險所繳保費相較於終身醫療險確實費用較高；如規劃投保長照險，在評估自身健康狀況及財務能力之後，可進一步向壽險顧問諮詢，也須注意保險保額及相對的保障、給付次數及給付倍數等各項設定，確保保險保障可以完整照顧自己與家人。

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