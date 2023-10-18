明台「農險理賠快易通」成效佳 小犬風災柚子保單完成閃賠

明台產物保險9月底宣布，針對氣候參數型農業保險推出「農險理賠快易通」智能理賠服務，隨後10月初台灣遭受小犬颱風侵襲，馬上展現快速理賠成效。小犬颱風10月6日解除陸上颱風警報後，隔日中午電腦自動比對各地氣象站風速與保單條件，符合理賠資格者主動簡訊通知台南地區、苗栗地區及台東地區農民(除其中1位未留手機者外)，並於國慶日連續假期後1周內迅速完成匯款，所有過程農民不用填表，完全無紙化，方便又快速，體貼高齡農民的需求。

三井住友海上集團明台產物保險理賠本部副總經理李志昌表示，因為氣候變遷今年侵台颱風大增，因此今年共有4次風災、柚子保險理賠件數達到787件的歷年高峰，平均單件賠款金額NT$8,118。主要災損區域在於台南、宜蘭、花蓮區域。其中有61位農民一年度領到3次理賠款項，全位於台南，而有324位農民則領到2次款項，但累積理賠金額仍以保單所載之保險金額為上限。

李志昌進一步表示，民國108年開辦柚子保險以來，投保件數高峰一年456件，平均保額約16萬，但因為近三年颱風轉向日本，台灣風災損失減少，因此投保件數下降為今年413件，倘若是未投保或未續保的農民，今年4次颱風的災損都無法獲得理賠。因此建議柚農明年可多加投保，以台南地區每公頃保額36.5萬元為例，扣除政府補助5成的保費，實際上每年保費僅需2.5萬元，保障期間平均每天保費不到二百元，即可降低颱風帶來的損失。

明台產物保險表示，「消除飢餓、達成糧食安全」是聯合國17項永續發展指標(SDGs)的重要項目之一，安心安全的農業發展是社會永續的重要指標，綠色農田也有助於吸收碳排。因此明台長期支持綠色農業發展，具體落實永續金融與綠色商品推廣，目前為國內農業保險第二大承保公司，也透過各地農、漁會提供農業機械設備、太陽能板、汽機車、住宅、傷害與健康等農民所需之各種產險，期許成為台灣農業發展與農民安心安全的永續夥伴。

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