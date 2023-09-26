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買基金0手續費時代來臨 基富通App正式上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通App正式上線，宣告買基金0手續費時代來臨。(左起)臺灣集保結算所總經理陳德鄉、集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝、基富通總經理王浩宇。(臺灣集保結算所/提供)
基富通App正式上線，宣告買基金0手續費時代來臨。(左起)臺灣集保結算所總經理陳德鄉、集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝、基富通總經理王浩宇。(臺灣集保結算所/提供)

國內最大基金交易平台基富通開台滿七周年，在積極推動普惠金融政策下，不僅平台受益人數已接近25萬人，基金存量也快速成長到1,100億元以上，穩居平台業者之冠。為回饋國人支持與提供更優質的理財服務，基富通正式推出 App，下載體驗可獲得100元超商購物券，透過 App下單通通免手續費，宣告買基金0手續費時代來臨。

基富通董事長林丙輝表示，感謝主管機關、媒體、股東、投資人的一路相挺，以及歷任董事長和員工的努力，讓基富通能夠克服種種挑戰，建構成為全民基金理財平台。隨著營運逐漸上軌道，預期今年將是連續第四年繳出獲利成績，朝普惠金融、永續金融不斷邁進。

林丙輝強調，基富通與其他基金銷售機構雖然都是營利組織，但最大不同處是採取「社會企業」的精神與方式運作。所以在獲利穩健後，基富通將投入更多資源，持續推廣理財教育與退休準備觀念，並進行公益捐贈。今年預計舉辦近百場理財教育講座，參與「好好變老計畫」關懷高齡長者，亦捐贈「等家寶寶」社福機構以照護弱勢孩童，把成果回饋給國人，發揮基富通的企業價值。

基富通總經理王浩宇表示，平台成立以來一直秉持落實普惠金融的初衷，提供國人選擇多元、交易安全、費用低廉與友善便利的基金理財服務。這樣的理念確實獲得國人的認同，帶動平台受益人數至今已接近25萬人，並預期今年底前將順利跨越25萬人。

尤其今年30歲以下新開戶人數明顯提升，而且定期定額交易人數與金額占比都達到45%，反映推動理財教育向下扎根與紀律理財觀念的成效。此外，今年來平台基金存量達1,100億元以上，成長27%，增幅超越整體市場的13.6%，境內基金占比在突破四成後進一步墊高，顯示深耕境內基金市場有成。

為回饋國人支持與提供更優質服務，基富通正式推出 App，無論是否為會員，都可在 App 上免費查找各種基金資訊，包括獨家統整全台基金公司的市場熱度排行、專家觀點文章；在基金交易方面，提供快速且安全的生物辨識登入驗證、一覽無遺的各期間報酬率排序、一目了然的庫存明細視覺化圖表、從配息率或關鍵字找基金、任兩檔基金資訊比較等功能，讓人人都能簡單快速學會基金理財。

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