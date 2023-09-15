理財抗通膨？52%上班族今年買過台股 58%曾遭套牢

面臨「通膨」衝擊，荷包持續縮水中，勞工們準備啟動「開源節流」計畫了嗎？或者積極「投資理財」？yes123求職網「上班族抗通膨與斜槓族翻身調查」顯示，九成三在今年第四季有「有抗漲計畫」，節流之外， 92%有投資理財計畫。但是也有52.3%今年曾經投資過台股，其中高達58.1%有慘遭套牢的經驗，可見投資股票風險不低。

消費者物價指數仍高，官方統計顯示，受僱員工總薪資不敵通膨，呈現負成長，yes123求職網調查發現，上班族對今年第四季92.9%「有抗漲計畫」，比例高於去年的91.7%，以及前年的89.4%與2020年的87.7%，創四年同期新高。其中47.8%「同時有省錢與省水電(節能)計畫」；37%為「只有省錢計劃」；8.1%是「只有省水電(節能)計劃」。所以換算下來：84.8%屬於「有省錢計畫」；55.9%屬於「有省水電(節能)計劃」。

上班族期望透過整個省錢或節能的「抗漲計畫」，一個月平均能省下3812元，大概一天要少花127塊錢。

除了節流，更要開源！調查顯示，高達87.1%上班族表示，「曾經有過」投資理財的行動；而且選擇的投資理財工具，在可複選狀況下，主要依序有：「基金」(70.2%)、「股票(現貨)」(69.2%)、「保險」(51.8%)，以及「銀行定存」(48.6%)、「外幣」(35.3%)。

整體而言，假如曾經投資理財過，其中有三成六(36%)表示，目前呈現「虧損」，投資報酬率平均為負19.5%；另外有30.7%透露，目前是「獲利」狀態，平均投報率13.5%；剩下的三分之一(33.3%)屬於「損益兩平」。若將損益兩平的投報率「當作0%」，透過權重比例換算後，上班族「總投資報酬率」大約為「負的2.9%」，呈現小賠狀況。

不過根據yes123求職網的調查，仍有52.3%的上班族透露，今年「曾經」投資過台股；但其中又有高達58.1%的人表示，「有慘遭套牢的經驗」。只是不論有沒有實際經驗，假如投資理財標的慘遭套牢，有65.3%選擇「先放著不管」；26.2%會「停損出場」；少數的8.5%選擇「加碼攤平」。

雖然有賺有賠，不過本次調查也顯示，高達91.9%的上班族指出，從第四季開始，有投資理財計畫：包含52.1%屬於「已經付諸行動」；39.8%為「尚未付諸行動」。

至於投資理財的目的，在可複選狀況下，主因依序是：「存退休金、養老金」(78.2%)、「買屋」(54.1%)、「為了賺更多外快」(35.2%)，以及「怕突然失業沒收入」(34.2%)、「覺得錢放著不投資，就是賠錢」(28.8%)。