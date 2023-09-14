金管會加強保險業外部複核精算人員管理 三大重點曝光

國內保險業即將接軌IFRS 17以及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。金管會今（14）日宣布，配合接軌，強化外部複核精算人員管理制度，研議最新「保險業簽證精算人員及外部複核精算人員管理辦法」修正草案，三大重點出爐。

第一，精進修正未來簽證報告中「各種準備金之核算」。

保險局副局長蔡火炎指出，未來2026年接軌國際新制後，簽證精算人員必須依照保險業各種準備金提存辦法，或專業再保險業財務業務管理辦法，所提列各種準備金及其所採用精算假設具合理性，並合理確保各種準備金，足以因應其保單未來給付所需。

第二，蔡火炎指出，未來2026年接軌新制後，保險業必須納入ICS 100％、淨值比3％指標，做為資本等級判斷標準，以及當年度是否要繳交複核報告依據。

假設未符合落在資本不足等級，該年度就必須繳交，尚未回到資本適足等級之前，每年都得交，等到清償能力符合標準，回到壽險業只要三年一次、產險業5年一次標準。

第三，強化複核精算人員資格審查及管理，未來保險業不得聘請兩種人，做為外部複核精算人員：1.已經連續複核該保險業2次者，2.為避免利益衝突，增訂防範機制，未來3年內曾擔任該保險業簽證精算人員者。

蔡火炎指出，現況是，如果已經擔任A保險公司外部複核精算人員，滿期跳至B保險公司後，基於利益衝突與迴避，不可以回頭再複核A保險公司精算報告。

另外，增訂外部複核精算人員應曾擔任簽證精算人員5年以上之要求，但如果此次修正草案前，就曾擔任該等人員不受到限制，且未來保險業聘請時候，必須經過董事會出席過半數同意，就其資格初步審查，完成聘請後經由金管會內部核准，才可以做外部複核工作，相關資格不用揭露在財報之上。

蔡火炎指出，此項規定影響不大，符合以上外部複核精算人員資格應該足夠，通常一個人依照能力，最多只能同時一次複核兩家保險公司。