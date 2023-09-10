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期交所新一季大專院校 模擬交易競賽10月23日開賽

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

為使校園年輕人透過模擬交易增進期貨專業知識，並瞭解交易風險控管之重要性，期交所自110年起開辦大專院校模擬交易競賽，111年兩階段活動共吸引600隊、逾2,000位學生組隊報名參賽，賽況激烈；今年上半年報名參賽同樣踴躍，下半年賡續辦理，活動將於9月11日至10月15日受理報名，10月23日至12月20日展開競賽，歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。

本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊。競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。每個參賽隊伍起始資金200萬元，競賽商品為期交所四大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約。

其中，臺指選擇權限交易價平一定檔數序列，股票期貨限特定造市標的之近月契約。本次競賽賡續「競賽獎」獲獎條件中須有完整交易四大類競賽商品及繳交心得報告外，及為鼓勵學生積極參與交易，交易天數須達競賽期間交易日二分之一以上，最終成績將先從「夏普比率」取至前30名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名，以期降低投機交易策略之使用，並增加風險控管之重要性，獲頒團體獎金60,000元~6,000元，指導老師獎金30,000元~3,000元。

另持續鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」於競賽活動結束後，自參與交易及繳交心得報告並經審核通過之參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交所訂於9月21日至26日舉辦校園線上講座4場次（北、中、南及東各1場，優先開放該地區學生報名），除宣傳本活動外，將播放輕鬆有趣的防詐騙宣導影片，強化年輕人防範金融詐騙之風險意識。此外，每場次Q&A交流時段同學可透過線上會議軟體留言發問，期交所均準備25個7-ELEVEN 100元購物金，提供現場發問及填寫問卷之同學。線上校園講座請至期交所網站「教育宣導報名及活動專區/112年下半年縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽」報名，欲報從速，以免向隅。

本競賽活動辦法業發函各大專院校並將活動網站專區(網址https://www.taifex.com.tw/eventTryTryp6/index)上線，或可由期交所官網首頁進行連結。歡迎大專院校師生踴躍報名參賽，充分發揮在校所學並學以致用，淬鍊期貨操盤及程式交易專業技能，擴展學習視野。

期貨交易 期交所 大專

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