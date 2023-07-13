新加坡REITs 平衡配置進可攻退可守

美國聯準會（Fed）第四次利率會議，一如外界預期暫停升息決議，將聯邦基金利率（FFR）目標區間維持5.00%~5.25%，並表示進入暫停升息的階段，聯準會由鷹轉為中性的暫停升息訊號，可以適時增持具防禦性且受益於利率自高點反轉的工業類房地產REITs，樂觀認為新加坡REITs將從經濟增長放緩，2024年利率走向寬鬆中受益，投資新加坡REITs進可攻退可守。

兆豐投信表示新加坡受益在亞太地區相繼因為解封後的觀光需求及各國疫後振興經濟措施，酒店住宿與國際旅遊觀光，同時，新加坡2023年下半年將迎接各式賽事、節慶、會議、展覽，例如新加坡消費電子展、富比世全球領袖會議、F1一級方程式大獎賽及烏節路聖誕大街歡等國際大型會展活動，消費潮將擴及酒店、購物中心，單周創造的觀光收入估占全年的5-10%，帶動新加坡中央核心區的烏節路商圈租金繼續回升，預期新加坡觀光回升至疫情前水準。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示新加坡房地產評價面與息收吸引力依然持續浮現，市場評價便宜，看好地產產業為工業、零售、酒店住宿、辦公室，樂觀看待新加坡REITs表現。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金聚焦在高成長性的REITs為主軸，產業主力聚焦於商辦、零售、物流工業等領域，多為實體房地產資產，具備相對穩定的平均租期、平均承租率，也蘊含租金持續上調空間，透過投資組合中納入新加坡REITs，兼顧國際化及多元化資產的資產配置，該檔基金共有新臺幣、美元、新加坡幣等三種幣別，也是目前首檔以新加坡幣發行的基金，期能滿足投資人靈活運用資金的需求，建議投資人可以採取定期定額、分批布局方式參與新加坡REITs的長線投資契機。