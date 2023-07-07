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北富銀兒童理財資產年成長率12%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
今年的北富銀兒童理財營在7日登場。圖／北富銀提供
今年的北富銀兒童理財營在7日登場。圖／北富銀提供

暑假開始，銀行的兒童理財營將陸續登場，其中北富銀今年的「小富翁理財營」率先登台開場，對於最新的兒童理財統計，北富銀指出，其兒童理財的資產穩定成長，至今年五月底，總資產達新台幣1,282億元，年成長12%，平均每位小富翁資產新台幣45萬元。

北富銀也表示，小富翁的資產配置以存款佔比最多，其次為保險、投資；其中投資總資產與去年同期相比成長16%，定期定額基金總資產年成長13%，顯示現在的家長在投資市場不穩定的情況下，定期定額為主要的兒童理財工具。

北富銀「小富翁理財營」1998年推出，為國內最早深耕兒童金融教育的營隊，對此北富銀指出，2021年因應時勢將永續「綠」金融入課程，25年來已培育超過7,100名小富翁。

北富銀也表示，小富翁帳戶除了有專屬小富翁的金融卡和存摺，一本存摺可同時管理多種資產，含新臺幣、外幣與信託基金投資等帳戶，便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置，深受歡迎，統計至今年5月底，小富翁帳戶已累積28.5萬戶，年成長3%，可預料在這波營隊及暑假效應加乘下，小富翁帳戶將再增長一波。

北富銀今年的兒童理財營首場活動在台北安和分行展開，由北富銀副總吳世勛化身營隊精神導師，期許聽語障學童善用所學，及早成為小富翁，並以輕鬆活潑的方式與學員互動，現場歡笑聲不斷；對此北富銀也表示，小富翁理財營延續積極落實金融友善的理念，除續辦3場聽語障兒童專場，並透過聲暉聯合會專業協助，申請政府資源提供現場手語翻譯及聽打服務，並與富邦文教基金會合作，首度開辦偏遠地區國小學童專場，邀請雲林古坑水碓國小、台中新社東興國小共近30名三至六年級學童，到北富銀斗六分行、市政分行免費參與理財營，以更積極主動的作為，落實普惠金融精神。

北富銀

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