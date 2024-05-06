學者籲碳定價致分配不均更惡化 低收入者負擔大

環境部將於明天召開第3次碳費費率審議會。學者今天提醒，碳費或碳稅等碳定價制度會使全國所得分配不均更惡化，尤其針對低所得家庭會花費較大比例在能源使用，負擔更大。

台灣科技媒體中心今天舉辦「碳費與減量管制目標的科學可行性」線上記者會。

中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基會中表示，碳費、碳稅很重要的缺點是會使全國所得分配不均更惡化。他解釋，低所得家庭大多用在民生、能源消費，因此碳定價負擔占收入比例較大。

蕭代基說，國際上法國、加拿大是將碳稅收入中很大一部分返還給人民，但現在的碳費不能這麼做，因為氣候變遷因應法規定碳費是專供氣候變遷減量、調適使用；因此只有轉型成收碳稅才能返還給民眾。

台灣大學土木工程學系助理教授謝依芸表示，事業單位不論是直接或間接排放，最後成本都可能會轉嫁給民眾，而低收入的家庭，會花費較大比例在能源使用，另外鄉村碳負擔也會高於都市。

謝依芸指出，學界有進行估算，假設碳費起徵為300元，對民生物價影響約1%、2%左右，依不同族群影響的程度不同；呼籲政府進行機制討論時應該多與學術界對話。

環境部4月29日預告氣候變遷因應法下碳費徵收的3項子法草案，碳費收費公式中，排放量納入碳洩漏風險係數、且最高可以「打2折」。

蕭代基直言「打2折實在太多」，對於碳排放密集的產業並沒有減量誘因。

蕭代基表示，減碳需要經濟誘因和行政命令雙管齊下，若單靠經濟誘因，可能會有價格疲乏的情況，尤其是能源大家都要使用，價格彈性比較低；現在要養成習慣排碳就是要付錢，之後配合總量管制的作法，才能達到淨零目標。

謝依芸也認同「打折會減少誘因」；她補充，現在最重要的是趕快開始實施碳定價、逐年減少折扣優惠，才能讓每間公司開始減碳。

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