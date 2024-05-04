聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院政委鄧振中：加入CPTPP 會緊盯進度

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台美貿易第二階段第二次實體談判落幕，各方更關切我國提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中昨（3）日表示，我方緊盯入會相關進度，但據了解上周資深官員會議沒有討論到入會國成立工作小組問題。

針對我國目前加入CPTPP進度，鄧振中表示，據我方掌握，有關CPTPP討論新入會國成立工作小組問題「有私下討論，但沒有訂在會議議程中。」

不過，鄧振中說，加入CPTPP對台灣來講是重要的工作，會持續跟各界說明，希望盡快有進展，針對台灣現行體制和承諾範圍盡快審查，是我方不變的立場。

至於私下討論內容為何，鄧振中坦言，並無法知道，推測是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，看法也會不同，彼此間交換意見，是可以理解的。

鄧振中說，對於加入CPTPP的進度，我方重點就是爭取那一票，我方除了不斷積極與其他各國溝通討論外，自己本身也必須要建立高標準，例如目前跟美方正在談判的台美21世紀貿易倡議就是符合國際高標準的協議，我國透過不斷與國際公開透明的對話，以便至證明台灣遵守高標準，並且多開研討會讓各國了解台灣體制，有許多自由化的措施，對吸引更多外國人投資都很有幫助。

CPTPP 鄧振中

延伸閱讀

影／萊劑標準影響對美出口？鄧振中：鳳梨健康較易說服

台美貿易談判因時機敏感未談「美牛豬輸台標準」 農業部證實了

台美貿易二階實體談判落幕 加入CPTPP有進展？鄧振中：尚未討論

英駐台代表訪高雄 陳其邁：盼支持台灣加入CPTPP

相關新聞

放寬萊劑交換？ 我爭取鳳梨、芒果輸美

台美二十一世紀貿易倡議第二階段談判昨落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，因鳳梨、芒果出口受大陸經濟脅迫，須打開...

電業法修正逕付二讀 要求電價調整需經立院同意

電價調漲引發民怨，藍白日前合作在立法院通過電價凍漲提案，但經濟部稱電價調漲是依法執行業務。朝野為電價再度展開攻防，立法院...

台美經貿談判第二階段落幕 行政院政委鄧振中：避談政治敏感問題

「台美21世紀貿易倡議」第二階段第二次實體談判為期五天的議程昨（3）日落幕，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中指出，我方...

金融業者看準金管會主委彭金隆 低調、接地氣

準金管會主委彭金隆昨（3）日舉行「請益之旅」，許多金融業公會的代表會後表示，「準主委為人很低調、很接地氣，也很理解金融業...

準金管會主委彭金隆請益 與11公會面對面

準金管會主委彭金隆上任前低調舉行「請益之旅」。在金融總會牽線下，昨（3）日邀請十大公會及信聯社與新主委「面對面」，其中壽...

六企業擴大在台投資 穗高、千附、茂迪等也要加碼

經濟部昨（3）日表示，「投資台灣三大方案」再添六家企業擴大投資，台灣第二大PVC生產商華夏海灣規劃投資新台幣65億元，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。