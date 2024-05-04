行政院政委鄧振中：加入CPTPP 會緊盯進度

台美貿易第二階段第二次實體談判落幕，各方更關切我國提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中昨（3）日表示，我方緊盯入會相關進度，但據了解上周資深官員會議沒有討論到入會國成立工作小組問題。

針對我國目前加入CPTPP進度，鄧振中表示，據我方掌握，有關CPTPP討論新入會國成立工作小組問題「有私下討論，但沒有訂在會議議程中。」

不過，鄧振中說，加入CPTPP對台灣來講是重要的工作，會持續跟各界說明，希望盡快有進展，針對台灣現行體制和承諾範圍盡快審查，是我方不變的立場。

至於私下討論內容為何，鄧振中坦言，並無法知道，推測是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，看法也會不同，彼此間交換意見，是可以理解的。

鄧振中說，對於加入CPTPP的進度，我方重點就是爭取那一票，我方除了不斷積極與其他各國溝通討論外，自己本身也必須要建立高標準，例如目前跟美方正在談判的台美21世紀貿易倡議就是符合國際高標準的協議，我國透過不斷與國際公開透明的對話，以便至證明台灣遵守高標準，並且多開研討會讓各國了解台灣體制，有許多自由化的措施，對吸引更多外國人投資都很有幫助。

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