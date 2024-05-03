航太國家隊千附精密、穗高科技 擴大投資建廠

投資台灣事務所3日再添六家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的華夏海灣、茂迪，根留企業方案的千附精密、穗高，以及中小企業方案的立益物流、元佳宇。其中，千附精密、穗高科技為航太國家隊。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,478家企業超過2兆2,701億元投資，預估創造15萬1,398個本國就業機會，其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有309家台商投資約1兆2,493億元，創造8萬7,180個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有189家根留企業投資約5,592億元，創造2萬8,133個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引980家中小企業投資約4,616億元，帶來3萬6,085個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

千附精密看好半導體設備產業景氣回溫，以及顯示器、航太、國防產業市場需求持續成長，計劃於嘉義馬稠後產業園區建立新廠，採用高階智能化自動化加工設備與聯網設備，該案投資金額將近30億元，預計可創造80名本國就業機會，進一步促進當地經濟發展。

穗高科技繼2020年申請根留方案投資建廠後，為持續擴充航太產品產量與因應減碳趨勢，本次擬再投資42億元，增聘96名本國員工，規劃於台南科學園區擴建廠區及改造產線，導入智慧化管理系統回饋生產資訊，以不斷精進製造流程，並透過節能設備，建構能源管理系統與布建太陽能板等作法，積極實踐環境保護的理念。

華夏海灣塑膠則是繼2021年、2023年斥資逾18億元興建全立體自動倉儲系統及原料氯乙烯(VCM)儲槽後，今再度擴大投資65億元申請臺商回台投資方案，規劃引進新一代製程技術，設置重合槽及週邊製程設備，運用大數據分析及AI模型優化製程，並設置多功能集合電表、VCM回收系統等設備，以節省能源、創造循環經濟；亦將成立智慧監控中心，使得產線運轉效率及安全性大幅提升。本次投資將引領公司邁向智慧製造，達成企業永續經營願景。

茂迪則為國內老牌太陽光電大廠，跨足太陽能電池、太陽能光電模組、系統安裝及太陽能發電等為主要業務。為了掌握快速增加的綠電需求，以及保持市場的領先地位，茂迪規劃更新升級位於台南的二廠、五廠的太陽能電池與模組生產線，將採購新式機台，該案預計投資金額將逾五億元。

立益物流為因應新冠疫情後全球對於醫藥供應保障的需求激增，擬於立益平鎮物流園區興建符合GMP及GDP規範的智慧恆溫空調物流中心，提供醫藥及醫療設備儲存服務；新物流中心將設置太陽能發電設備，採用智能溫控系統，並積極回收包裝耗材等，期望落實節能減碳。該案投資金額將逾八億元，可增加20名本國就業機會。

元佳宇公司擬投資逾七億元於中科二林園區新建廠，將新增30名本國就業機會，主要產品為電子級氣體、氣體供應系統產品線工程及氣體純化與回收設備；新廠將導入智能化控制系統與物聯網技術，精進製程效率，另將設置太陽能發電設施與配套儲能系統，並透過植樹、安裝LED照明設備與雨水回收系統，以節約能源、減低碳排，逐步實現生產製造的零廢目標。

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