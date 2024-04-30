經濟部推動淨零人才國家證書 逾200家企業響應
經濟部今年首度舉辦初級「淨零碳規劃管理師」能力鑑定考試，獲證者可獲得淨零人才國家證書，期盼今年有3000人通過考試，接軌國際淨零趨勢，目前已有超過200家企業承諾優先面試聘用獲證者，充實綠領人才需求。
經濟部產業發展署今天舉辦「iPAS淨零碳規劃管理師」能力鑑定推動記者會，邀請產官學等人士出席，包括全國工業總會、工業區廠商聯合總會等代表與會。
經濟部產發署長連錦漳表示，去年已啟動疫後人培再充電計畫，開辦低碳化課程班，全額補助培訓費用，今年加碼開辦iPAS精修班課程，針對已完成低碳化課程的企業學員，提供國際趨勢、溫室氣體盤查和產品碳足跡管理等課程，並參與iPAS淨零碳規劃管理師能力鑑定。
iPAS淨零碳規劃管理師鑑定考試今年將規劃3梯次，分別於5月、8月和11月舉辦，連錦漳表示，首次報名人數約2663人，以平均獲證率30%計算，若今年共有9000人報名，預估今年約3000人可通過考試，搭配學校、民間課程等多方面挹注產業綠領人才缺口。
同時，經濟部也積極促進企業媒合，目前台灣水泥、東和鋼鐵、長春集團、經緯航太、中鋼鋁業等超過200家企業，加入認同淨零碳規劃管理師行列，承諾優先面試聘用，導引iPAS獲證者進入職場。
與會產業代表指出，因應碳費開徵等碳定價措施上路，綠領人才已成為國內企業招聘趨勢，初估每年約有8500個相關職缺，人資、財務和技術等淨零概念成為選才關鍵，透過提供加薪等誘因，盼促進更多人擁有淨零碳排專業知識。
經濟部表示，iPAS能力鑑定推動至今，已涵蓋6大專業領域，包括20項專業工程師初、中、高級考試，並培育2萬3000人通過鑑定考試，已獲5000家企業願意優先面試聘用通過iPAS考試獲證者。
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