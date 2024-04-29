快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美21世紀貿易倡議 談判進入深水區

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
台美21世紀貿易倡議第二階段談判第二次實體會議，持續聚焦勞工、農業和環境等議題。圖／聯合報系資料照片
台美21世紀貿易倡議第二階段談判第二次實體會議，持續聚焦勞工、農業和環境等議題。圖／聯合報系資料照片

台美廿一世紀貿易倡議第二階段談判今天舉行第二次實體會議，持續聚焦勞工、農業和環境等議題。涉外人士表示，台美談判已進入深水區，攸關雙方法規能否銜接，進度不會像第一階段談判如此快速。

美國在台協會（AIT）指出，美國貿易代表署（USTR）將代表AIT率領美國代表團參與談判，代表團由負責中國、蒙古、台灣事務的美國助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領，成員則來自美國不同的政府單位；我方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期五日的貿易談判。

AIT表示，在此輪談判之前，美台雙方已完成台美廿一世紀貿易倡議的首批協定簽署；台美貿易談判皆與美國的「一個中國政策」相符。

勞動部 美國在台協會 農業部

延伸閱讀

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

華府台灣智庫GTI擴大陣容 前AIT處長酈英傑加入

台美貿易倡議二階談判來了 實體會29日起台北登場

AIT文化新聞組長：美台保護智財權 打造創新文化

相關新聞

餐飲、飯店業：約2成人力缺口

人力銀行網站的職缺大增被認為可能有「虛胖」情形，但缺工重災區的服務業表示，不管是疫情前後，從來沒有徵滿過人，在疫情期間被...

台美21世紀貿易倡議 談判進入深水區

台美廿一世紀貿易倡議第二階段談判今天舉行第二次實體會議，持續聚焦勞工、農業和環境等議題。涉外人士表示，台美談判已進入深水...

遭理專冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇提醒勿上當

詐騙事件又有新手法！中華民國運彩公會理事長何昱奇28日指出，公會近日陸續接到20多名被害人投訴，有位保險理專小姐對外冒用...

中油：明天起汽、柴油價格不調整

台灣中油宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

電商能否永續 將是消費者買單關鍵

展望2024 年的電商市場：1. 電商業務持續成長，利潤反而下降；2. 非洲電商新興市場則蓄勢待發；3. 電商的永續性將是消費者買單的關鍵。

每周一勢／動力手工具業產值 全年估成長

台灣動力手工具業年出口值為全球第三，自2010年起產值連續12年正成長，因疫情衝擊，2022、2023年分別年減16.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。