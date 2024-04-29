台美21世紀貿易倡議 談判進入深水區

台美廿一世紀貿易倡議第二階段談判今天舉行第二次實體會議，持續聚焦勞工、農業和環境等議題。涉外人士表示，台美談判已進入深水區，攸關雙方法規能否銜接，進度不會像第一階段談判如此快速。

美國在台協會（AIT）指出，美國貿易代表署（USTR）將代表AIT率領美國代表團參與談判，代表團由負責中國、蒙古、台灣事務的美國助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領，成員則來自美國不同的政府單位；我方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期五日的貿易談判。

AIT表示，在此輪談判之前，美台雙方已完成台美廿一世紀貿易倡議的首批協定簽署；台美貿易談判皆與美國的「一個中國政策」相符。

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