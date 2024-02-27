快訊

消保處抽檢…預售屋建案契約 4大違規樣態

協助策劃搭快艇潛逃 朱國榮女友一家人遭北檢重金交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台經院：電價漲 物價壓力大…外食族首當其衝

聯合報／ 記者葉卉軒林海／台北報導
四月電價調漲，餐廳、小吃店餐飲定價恐將隨之調漲，外食族皆會受到影響。記者陳正興／攝影
四月電價調漲，餐廳、小吃店餐飲定價恐將隨之調漲，外食族皆會受到影響。記者陳正興／攝影

台經院公布最新景氣動向調查，元月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步走高，台經院景氣預測中心主任孫明德形容為「三陽開泰」，並指出景氣回升速度比想像中快，預期今年製造業表現可望優於去年，傳產業將逐季上揚；不過，產業景氣雖好，電價上漲陰影卻始終揮之不去，台經院院長張建一示警，四月電價調漲，勢必對物價造成壓力，需密切關注。

張建一表示，受惠國際貿易量今年可望明顯成長，將挹注台灣出口動能，若國際沒發生不利經濟成長的事件，透過製造和服務經濟成長雙引擎，今年台灣經濟成長率超過百分之三應該是沒有問題。只是，目前物價還是維持高檔，仍會壓抑一些需求，期盼新興科技ＡＩ（人工智慧）相關應用讓景氣反彈，且應用能更廣，並帶動傳統產業復甦。

台經院指出，國內製造業受惠半導體供應鏈庫存逐漸消化，ＡＩ晶片市場擴大，電子機械業對當月與對未來半年景氣看法明顯轉好；傳統產業則因大陸內需消費動能有待觀察，令化學工業、鋼鐵基本工業對未來半年景氣看法保守。

服務業則受惠於存放款穩健成長、年前消費刷卡量增加，促使淨利差與手續費收入增加，令金融相關產業多樂觀看待景氣前景；營建業則因在手工程案量和合約金額增加，國內營造市場保持擴張，加上得益於「新青年安心成家方案」貸款優惠，房市氛圍趨向正面。

然而，今年台電恐調漲電價，不管對企業主還是民眾來說，電價上漲都會讓經營成本、生活成本增加。

張建一表示，四月電價調漲對ＣＰＩ（消費者物價指數）是很大壓力，尤其是「間接影響」造成外食費續漲最讓人擔心，一旦電價調漲，餐廳、小吃店就更有理由漲價。至於今年全年通膨率能否如原先預測的控制在百分之二以內？張建一坦言，有壓力，要看經濟部端出的電價調漲方案而定。

台電：電價低於國際

電價上漲不只台灣本地有感，就連外媒分析師都指出，台灣電價若調漲至韓國水準，恐影響產業經營。對此，台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，各國電業均數次調漲電價，相較韓國工業電價三年調漲八成，達到每度四點四六元，而台灣僅調漲三成至每度三點三八元，仍保有產業競爭力。

台電說明，韓國去年工業電價為每度四點四六元，與二○二○年相比漲幅達百分之八十四，而台電在去年四月電價調整後，工業電價為每度三點三八元，與二○二○年相比漲幅僅百分之卅一，價格與漲幅皆低於韓國，此外，依據二○二三年國際能源總署ＩＥＡ統計，台灣工業電價為全球第三低，仍屬具有競爭力的低電價。

電價審議委員會召開在即，台電表示，會持續蒐集燃料、電業營運成本等資料，以供電價費率審議會綜合考量，期能兼顧產業競爭力與電業穩定經營。

台電 調漲 電價

延伸閱讀

明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

台電擬4月調漲電價「恐衝擊物價」？ 行政院回應了

能源政策錯誤才虧損？ 台電：以2015年能源結構計算仍大虧

電表封印破壞…願賠短收電費 台電求償1年電費法院判准

相關新聞

台經院：電價漲 物價壓力大…外食族首當其衝

台經院公布最新景氣動向調查，元月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步走高，台經院景氣預測中心主任孫明德形容為「三陽開...

今年公建預算7,792億創新高 配合能源轉型…油電占35.5%最多

國發會昨（26）日表示，2024年整體公共建設預算近7,800億元，創歷年新高，比先前預定的6,649億元，增加1,14...

流通商戰／社區店要如何成功？ 誠品曾喊3年開100店如今卻連收2間

「社區店」近年來成為零售業布局的關鍵詞，包含特力屋、家樂福、愛買、誠品等，都認為深入社區才是下一個營收動能所在，主因在於過往民眾以周為單位，到量販店購買日常生活用品的情況逐漸減少，變得更加喜歡在鄰近住家的地方買東西，「方便」成為民眾日常消費的第一考量。更有量販業者主管透露「大型量販時代已過」。 但近期傳出，才剛開始布局社區店的誠品，已有的6家店要一口氣收掉2家。業內人士認為，誠品社區店銷售的商品，對於商圈的要求很高。究竟社區店的成功與否的關鍵何在？

今年公建預算近7800億 油電占3成

國發會昨日表示，二○二四年整體公共建設預算近七千八百億元，創歷年新高，比先前預定的六千六百四十九億元，增加一千一百四十三...

農業碳排 四年要減15%

國發會委員會議昨召開審議通過農業部「農田水利跨域整合永續發展計畫（2025至2028年度）」，全案將陳報行政院核定，計畫...

台經院：漲電價對物價有壓

台經院公布最新景氣動向調查，指出景氣回升速度比想像中快，不過，產業景氣雖好，電價上漲陰影卻始終揮之不去，央行理事、台經院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。