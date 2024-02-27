台經院：電價漲 物價壓力大…外食族首當其衝

台經院公布最新景氣動向調查，元月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步走高，台經院景氣預測中心主任孫明德形容為「三陽開泰」，並指出景氣回升速度比想像中快，預期今年製造業表現可望優於去年，傳產業將逐季上揚；不過，產業景氣雖好，電價上漲陰影卻始終揮之不去，台經院院長張建一示警，四月電價調漲，勢必對物價造成壓力，需密切關注。

張建一表示，受惠國際貿易量今年可望明顯成長，將挹注台灣出口動能，若國際沒發生不利經濟成長的事件，透過製造和服務經濟成長雙引擎，今年台灣經濟成長率超過百分之三應該是沒有問題。只是，目前物價還是維持高檔，仍會壓抑一些需求，期盼新興科技ＡＩ（人工智慧）相關應用讓景氣反彈，且應用能更廣，並帶動傳統產業復甦。

台經院指出，國內製造業受惠半導體供應鏈庫存逐漸消化，ＡＩ晶片市場擴大，電子機械業對當月與對未來半年景氣看法明顯轉好；傳統產業則因大陸內需消費動能有待觀察，令化學工業、鋼鐵基本工業對未來半年景氣看法保守。

服務業則受惠於存放款穩健成長、年前消費刷卡量增加，促使淨利差與手續費收入增加，令金融相關產業多樂觀看待景氣前景；營建業則因在手工程案量和合約金額增加，國內營造市場保持擴張，加上得益於「新青年安心成家方案」貸款優惠，房市氛圍趨向正面。

然而，今年台電恐調漲電價，不管對企業主還是民眾來說，電價上漲都會讓經營成本、生活成本增加。

張建一表示，四月電價調漲對ＣＰＩ（消費者物價指數）是很大壓力，尤其是「間接影響」造成外食費續漲最讓人擔心，一旦電價調漲，餐廳、小吃店就更有理由漲價。至於今年全年通膨率能否如原先預測的控制在百分之二以內？張建一坦言，有壓力，要看經濟部端出的電價調漲方案而定。

台電：電價低於國際

電價上漲不只台灣本地有感，就連外媒分析師都指出，台灣電價若調漲至韓國水準，恐影響產業經營。對此，台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，各國電業均數次調漲電價，相較韓國工業電價三年調漲八成，達到每度四點四六元，而台灣僅調漲三成至每度三點三八元，仍保有產業競爭力。

台電說明，韓國去年工業電價為每度四點四六元，與二○二○年相比漲幅達百分之八十四，而台電在去年四月電價調整後，工業電價為每度三點三八元，與二○二○年相比漲幅僅百分之卅一，價格與漲幅皆低於韓國，此外，依據二○二三年國際能源總署ＩＥＡ統計，台灣工業電價為全球第三低，仍屬具有競爭力的低電價。

電價審議委員會召開在即，台電表示，會持續蒐集燃料、電業營運成本等資料，以供電價費率審議會綜合考量，期能兼顧產業競爭力與電業穩定經營。