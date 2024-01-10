國科會推高齡計畫 盼發展銀髮族產業

「高齡產業不只有長照產業，若能加入AI等科技，可以提供飲食、健康等各類服務！」國科會10日宣布啟動「高齡科技產業行動計畫」，盼結合經濟部、教育部、內政部等8個部會，發展高齡產業。國科會官員舉例，如智慧手錶蒐集健康數據、整合性居家照護服務與AI偵測五官都是頗具潛力的高齡產業。

高齡者生活更便利

吳政忠表示，此次推動「高齡科技產業行動計畫」結合國科會、經濟部、衛福部、數位部、內政部與文化部等8個部會，盼以科技為基石，共同解決高齡問題。他說，希望透過計畫提升高齡者使用數位科技能力、減輕如護理人員、長照員等照護業的負擔，還要發展高齡產業，以創造銀髮商機。

行政院政務委員林萬億指出，台灣2026年高齡人口將達21%的「超高齡社會」，因此政府2021年修訂「高齡社會白皮書」、2022年核定「因應超高齡社會對策方案」，盼讓高齡者與社會持續保持連結，同時不只高齡者，高齡族群周圍的照護者、家庭、社區也可因科技的引入而更便利。

跨產業科技、服務整合

國科會科技辦公室副執行秘書林明仁介紹說，我國高齡照護比12.7%、高齡數位使用比47%，因此盼推動此計畫，讓高齡經濟在2025年突破3千億元，而高齡經濟不僅只有長照產業，還有高齡科技產品、服務與場所，例如用智慧手錶蒐集高齡者健康數據，還有結合健身房、餐廳與藥局跨領域合作，提供整合性居家照護服務等。

會後，吳政忠與林萬億到會場旁，參加此計畫的小型展覽導覽，4個展區分別對應「推動市場經濟」、「擴大數位賦能」、「提升照護效能」與「優化高齡生活」4大計畫主軸。吳政忠也有感而發說，很多長者隨著年紀大開始重聽，但ChatGPT已經開始有偵測說話並同時顯示在螢幕的功能，利用AI偵測五官的科技也是未來長照頗具潛力的部分。

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