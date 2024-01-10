快訊

獨／趙正平鬆口年初迎第二春 娶小21歲空姐女友

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

國科會推高齡計畫 盼發展銀髮族產業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國科會與衛福部、教育部與內政部等部會10日聯合宣布，啟動「高齡科技產業行動計畫」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國科會與衛福部、教育部與內政部等部會10日聯合宣布，啟動「高齡科技產業行動計畫」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「高齡產業不只有長照產業，若能加入AI等科技，可以提供飲食、健康等各類服務！」國科會10日宣布啟動「高齡科技產業行動計畫」，盼結合經濟部、教育部、內政部等8個部會，發展高齡產業。國科會官員舉例，如智慧手錶蒐集健康數據、整合性居家照護服務與AI偵測五官都是頗具潛力的高齡產業。

高齡者生活更便利

吳政忠表示，此次推動「高齡科技產業行動計畫」結合國科會、經濟部、衛福部、數位部、內政部與文化部等8個部會，盼以科技為基石，共同解決高齡問題。他說，希望透過計畫提升高齡者使用數位科技能力、減輕如護理人員、長照員等照護業的負擔，還要發展高齡產業，以創造銀髮商機。

行政院政務委員林萬億指出，台灣2026年高齡人口將達21%的「超高齡社會」，因此政府2021年修訂「高齡社會白皮書」、2022年核定「因應超高齡社會對策方案」，盼讓高齡者與社會持續保持連結，同時不只高齡者，高齡族群周圍的照護者、家庭、社區也可因科技的引入而更便利。

跨產業科技、服務整合

國科會科技辦公室副執行秘書林明仁介紹說，我國高齡照護比12.7%、高齡數位使用比47%，因此盼推動此計畫，讓高齡經濟在2025年突破3千億元，而高齡經濟不僅只有長照產業，還有高齡科技產品、服務與場所，例如用智慧手錶蒐集高齡者健康數據，還有結合健身房、餐廳與藥局跨領域合作，提供整合性居家照護服務等。

會後，吳政忠與林萬億到會場旁，參加此計畫的小型展覽導覽，4個展區分別對應「推動市場經濟」、「擴大數位賦能」、「提升照護效能」與「優化高齡生活」4大計畫主軸。吳政忠也有感而發說，很多長者隨著年紀大開始重聽，但ChatGPT已經開始有偵測說話並同時顯示在螢幕的功能，利用AI偵測五官的科技也是未來長照頗具潛力的部分。

【更多精采內容，詳見

長照

延伸閱讀

國科會計畫4年砸95億 盼提升國內高齡科技產值至3千億

影／學生割頸案後 林萬億說明校安機制七重點

校園割喉案震驚全台 教長稱違禁品管制「賦予校方更多彈性」

校園割喉案 陳建仁請林萬億邀集司法院與六都討論

相關新聞

侯友宜提「本勞移工薪資脫鉤」 全產總反對：人權不能倒退

國民黨總統候選人侯友宜日前接受媒體專訪主張「本勞移工薪資脫鉤」。對此，全國產業總工會今發聲明表達強烈反對，全產總理事長江...

陸擬擴大緊縮ECFA優惠 賴正鎰：若終止將出現這慘況

中國大陸預告研擬擴大中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單有關「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓措施，...

中嘉改正案至今未排入審議 NCC：一定會有裁罰

三立入股中嘉案，備受市場關注，不過，自去年11月底中嘉董事長郭冠群、三立大股東等人到NCC說明會之後，截至目前為止，NC...

國科會推高齡計畫 盼發展銀髮族產業

「高齡產業不只有長照產業，若能加入AI等科技，可以提供飲食、健康等各類服務！」國科會10日宣布啟動「高齡科技產業行動計畫」，盼結合經濟部、教育部、內政部等8個部會，發展高齡產業。國科會官員舉例，如智慧手錶蒐集健康數據、整合性居家照護服務與AI偵測五官都是頗具潛力的高齡產業。

北市府發政府首檔社會責任債 20家銀行搶標創超認潮

北市府今日正式發行25億元永續發展債券，由台北富邦銀行擔任債券標售及發行經理行，此次可說是國內的政府機關第一次發行永續債...

高鐵工會喊罷工要求4個月年終 今與資方協調「趨近本會主張」

台灣高鐵企業工會不滿資方年終僅發2.3個月，要求4個月才合理。今天勞資舉行協調會，工會會後表示與公司達成初步共識，「趨近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。