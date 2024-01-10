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春節期間如遇發薪日怎因應？勞動部呼籲：雇主提前發放工資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
上班族示意圖。報系資料照片
上班族示意圖。報系資料照片

勞動部表示，今(2024)年農曆除夕(即2月9日)及春節(大年初一至初三，即2月10日至12日)是《勞動基準法》規定應放假之日(即俗稱之國定假日)，該春節連假期間可能適逢部分事業單位的發薪日，呼籲雇主儘量在連假期前，提前發放薪資，讓勞工可以歡喜過年；至少，雇主也要按照原定的日期，準時發薪，才符合法令規定。

勞動部表示，工資給付日係由勞雇雙方約定，為保障勞工受領工資之權益，避免雇主給付工資的日期過晚，勞動部已訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，規範工資給付日的合理範圍，並請地方政府依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，以工資計算週期為每月1日至月底為例，僱用勞工人數如在250人以上的事業單位，至遲於次月10日給付。

勞動部再次提醒，工資給付日如遇假日，採金融機構轉帳給薪的事業單位，可提前辦理預約撥薪的作業，即使假日，仍可如期入帳；採現金方式給薪的事業單位，也希望本於疼惜勞工之心，提前發放薪資，如未能提前發放，至遲亦應於原約定的工資給付日給付，不得逕自延後給付。至於雇主如有未依約發薪的情形，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

勞動部 薪資 連假

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