電動汽車成長大爆發！2023年汽機車營收可望衝破7500億

電動汽車成長大爆發！經濟部今（5）日表示，電動汽車新增掛牌數快速攀升，2023年1~11月占汽車總新增掛牌數比重逾四分之一，且同期電動車進口值1,126億元已超越2022年全年的799億元，預期在缺料情況趨緩、進口車交車量提升，以及電動汽車成長的助攻下，2023年全年汽機車零售業營業額可望突破新台幣7500億元，續寫新高。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，分析汽機車零售業營運狀況。

經濟部統計處指出，汽機車零售業營業額消長為反映民間消費之重要指標，累計去年1~11月汽機車零售業營業額7,193億元已超越歷年全年，年增幅16.4%亦創2011年以來新高。

此外，該份統計也發現電動汽車新增掛牌數快速攀升，去年1~11月占汽車總新增掛牌數比重逾四分之一。經濟部指出，自2014年以來，汽車新增掛牌數連續十年超過40萬輛，但觀察近四年(2019-2022年)平均年增率卻呈微減0.3%，主因燃油汽車近四年平均年減5.9%；反觀電動汽車(包含純電動車及油電混合車) 新增掛牌數近年呈現逐年成長態勢，平均年增77.2%，主因我國積極促進高效率及新能源車輛發展。

就占比觀察，電動汽車新增掛牌數占總新增掛牌數比重自2018年的2.2%，逐年攀升至2023年1-11月的25.9%；燃油汽車新增掛牌數因受到電動汽車銷售升溫之排擠效應，降至74.1%。

觀察海關進口統計，經濟部統計處指出，近年電動汽車進口值快速成長，2022年達799億元之歷史新高，近四年平均成長75.3%，2023年1-11月進口值1,126億元已超越2022年，全年將再締新猷。

電動汽車占整體汽車進口值比重亦從2018年之4.9%攀升至2023年1~11月之47.3%；就進口國別觀察，2023年1~11月以德國占整體電動汽車進口值41.8%最高(近4年平均年增155.6%)，其次為日本占22.2%(平均年增29.8%)及美國占12.4%(平均年增104.8%)。

觀察各縣市電動汽車新增掛牌數，2023年1～11月占全國電動汽車總新增掛牌數比重以台北市占23.2%(近4年平均年增72.3%)冠居六都；其次為台中市占13.6%(平均年增75.9%)，新北市占12.7%(平均年增81.8%)再次之，六都共占77.5%；若依增幅觀察，以新竹縣近四年平均年增94.8%，增幅居全國之首，六都亦有76.1%增幅。

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