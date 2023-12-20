政院邀集經濟部等相關部會 提出7項措施幫助產業度過景氣低迷

行政院為協助業者在景氣低迷期間渡過難關，針對產業界提出的資金融通、電價、拓展貿易市場等相關需求，邀集經濟部、勞動部、財政部及金管會等相關部會，提出7項協助措施，並責成各部會務必全力協助業者。

經濟部表示，資金融通方面，已參考業者意見將企業紓困之相關金融協助措施延長至2024年底，銀行公會也於11月6日發布新聞稿對外說明；國發基金管理委員會已於11月7日公布修正「投資台灣三大方案」貸款要點，銀行得視申貸企業實際需求予以展延。

經濟部疫後振興專案貸款也持續受理申請至2025年10月底止，並由信保基金提供9~10成信用保證、最高利率為2.095%，原申貸經濟部紓困振興貸款事業，得借新還舊等條件均維持不變；截至2023年12月18日統計，經濟部疫後振興專案貸款及低碳智慧專案貸款之申請金額達6673億元，累計利息補貼已達111億元，期藉由上述措施，全力協助企業穩住經營。

經濟部也說，透過公協會及平時有往來業者掌握中小企業有無遇到貸款問題，並透過馬上辦服務中心提供業者相關協助，截至2023年12月15日止，已調查503家，目前共7家業者提出需求，已完成協助6家業者。

在電價方面，經濟部也回應產業需求，增訂新時間電價方案，自11月1日起實施，將離峰時間由9小時拉長至18小時，同時也加大尖離峰價差，解決離峰時間不連續的問題，以利產業於離峰期間批量生產；針對上半年用電衰退10%以上的製造業，經濟部也提供相對應優惠，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費，合計近5萬戶受惠。

在拓展貿易市場方面，經濟部表示，貿易署將持續拓展國際市場，並啟動「好產品，推出國」計劃，今年除協助業者拓銷熟悉的歐美市場外，並組織更多拓銷團前往中南美、中東歐、新南向等市場。明年起加碼補助個別廠商及公協會參展，每攤位補助增加1萬元，及強化國家形象館的設置、擴大引進外商對臺的採購，同時加強貿易金融支援，爭取更多MIT商機，這一系列拓銷策略將加碼逾20億元，使3萬家中小企業受惠，爭取逾100億美元商機。

經濟部將持續運用疫後特別預算，提供輔導、補助及人培等資源，幫助產業朝向低碳化與智慧化升級轉型，提升產業競爭力。並依據各個產業需求提供相對應協助，包含幫助業者因應CBAM、推動工具機訂定產品類別規則(PCR)及與國產控制器業者跨域合作研發、紡織業運用回收粒料等作法，與產業一同度過全球景氣低谷。

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