從美食街打造淨零綠生活 商研院助家樂福作為示範場域

從賣場美食街打造「淨零綠生活」！商研院承接經濟部商業發展署計畫，推動通路業者與餐飲業者協力合作，打造結合綠色商店與環保餐廳的綠色消費低碳複合經營場域，今年度選定家樂福桂林店作為示範場域。

商研院指出，其美食街包含：星巴克、爭鮮壽司、炸雞大獅、Mister Donut、海底撈、石二鍋、丸龜製麵、北村豆腐家、hot 7Plus 鐵板燒、洋城義大利餐廳等十家餐飲業者響應參與，商業署亦協助餐飲業者落實低碳化、取得環保餐廳資格。

商研院表示，隨著經濟發展與產業結構的改變，我國商業服務業占我國 GDP 將近六成，就業人數的比重也逾六成，台灣已然成為以服務業為主的發展型態。而相關商業服務活動不僅與經濟發展高度相關，隨著永續發展的意識抬頭，綠色生活亦逐漸成為消費者日常。

商研院也提到，在本次計畫的輔導與鼓勵之下，家樂福桂林店美食街十家餐廳業者除了自身響應不主動提供一次性餐具、優先使用國產或有機食材，以及推行惜食點餐等項目外，更積極將「環保餐廳」作法推動到全台各分店。

此外，家樂福為響應推廣綠色消費，於全台量販店及超市店辦理綠色商品滿額抽獎活動，在賣場系統建立了綠色商品自動識別機制，消費者只要購買綠色商品，賣場系統自動累積綠色商品消費金額，藉此鼓勵消費者與購物時可以優先選擇綠色商品。

商研院強調，推動淨零綠生活，須由各界齊力合作，持續鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂等日常生活中選擇較低碳生活方式。

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