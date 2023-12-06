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台商供應鏈前進墨西哥投資北美新趨勢 安永教戰企業因應策略

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
林宜賢會計師。安永提供
林宜賢會計師。安永提供

在北美貿易蓬勃發展浪潮下，墨西哥頒布相關加工出口製造業獎勵計畫鼓勵投資，加上勞工與土地成本相對低廉、與全球最大市場美國相鄰等優勢，吸引許多台灣企業前進墨西哥，進而拓展北美市場。安永聯合會計師事務所今日舉辦「北美貿易及美國墨西哥自由貿易區最新動態及案例分享」網路研討會，分析北美自由貿易區優勢及最新動態，協助企業做好相對應措施。

北美供應鏈製造重鎮以墨西哥為主，且墨西哥為美國第一大汽車供應國，台商各電子代工龍頭，紛紛瞄準當地龐大的汽車製造聚落，積極東進墨西哥。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君談到，墨西哥擁有三大優勢吸引台商，包括人力成本性價比高、鄰近美國具地緣優勢，以及有與美國、加拿大、歐洲、拉丁美洲、亞太等多方貿易協定。

安永美國間接稅國際貿易服務 Senior Manager Helen Xiao 分享美國自由貿易區的優勢及最新動態，介紹墨西哥IMMEX（Industrial Manufacture Maquila Export）法案及外銷加工廠（Maquiladora）條件，以及北美地區2024年貿易與關務發展趨勢。

安永聯合會計師事務所國際稅務與交易服務執業會計師林宜賢進一步列舉台商在美墨投資架構、營運模式、貿易條件之設計與規劃。在投資架構上，美臺快速雙重稅收減免法案（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）將促成台灣與美國之間進行直接投資架構的股利、利息、權利金扣繳稅率由30%降為10%。

在營運模式上，墨西哥加工廠採用來料加工營運模式的移轉訂價方法採用 ROA，因此原物料與製成品應該善用美國境內自由貿易區來儲存與配送，降低墨西哥當地的例行利潤配置並減少所得稅負擔。而在貿易條件上，若高關稅產品由大陸越南企業製造，以台灣企業轉銷售給美國企業後銷售給美國客戶，應考慮適當的貿易條件並設計「首次銷售」（First Sale）方式降低美國進口關稅負擔。

林宜賢指出，台商在美墨投資架構、營運模式、貿易條件之規劃應著重的稅務議題上，營業利潤規劃應著重包括移轉訂價方法選擇、「超額/例行」利潤配置；投資收益規劃應著重如何降低扣繳稅率、避免重複課稅；無形資產/智慧財產的規劃應考慮如何最適化 DEMPE 五項功能與所有權之布局。

吳雅君會計師。安永提供
吳雅君會計師。安永提供

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