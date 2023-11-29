碳權時代衝擊企業 碳盤查有助升級

「碳權」已成國際企業難迴避的議題，從碳揭露、碳權交易到碳費定價，多重議題成企業重大考驗！經濟部長王美花29日於高峰會致詞說，國際碳定價市場已達到千億美金的量級。中山大學碳權與服務中心組長余健源指出，面對碳權需求，企業也需要進行碳盤查，更需使用許多智慧化設備，為數位轉型打下基礎。

企業碳排放成本日益上升，台灣氣候變遷法的子法於2024年即將公告施行。「碳市場啟航 永續未來新篇章」高峰會29日舉辦，聚焦碳權交易、碳費、碳中和等議題，吸引各企業代表一同關心參與。

碳費機制各國不同

經濟部長王美花表示，第28屆聯合國氣候峰會（COP28）正在杜拜召開，意味著全球面臨減碳壓力非常大，所以研議企業排多少碳，也要付出多少的代價，當前國際碳定價的市場也已達到千億美金的量級。

至於外界質疑，歐盟一噸碳的費用就要80到100歐元，台灣的每噸碳定價卻只有幾百塊台幣，恐跟不上國際趨勢。王美花解釋說，歐盟有「免費配額」的制度，企業只有超過總量才要碳費；但台灣的碳費規定則是「從地板開始」，每排一噸都要收費，所以各國碳定價的制度也不同，不能一起比較。

碳盤查助轉型

經濟部國際貿易署發展組組長楊佳憲指出， 綠色永續已經成為國際競爭力的必要條件，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年正式生效，所以台灣製造商一定得要提供碳排數據，貿易商才有資訊能提供給歐盟。

他說，政府目前提供綠色貿易的正確資訊，並設立各類減碳的工作坊與交流會，並提供輔導計畫協助企業轉型，以提高減碳出口的競爭力，例如透過低碳包裝、廢棄物回收利用等方式，都能達到減碳的效果。

中山大學碳權與服務中心組長余健源表示，因為碳盤查的需求，許多中小企業會加裝感測器、智慧電表等裝置，如此就能順便為數位轉型打下基礎。

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