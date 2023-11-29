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環境部認了 碳足跡認證人力不足

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
國內預計明年針對年排碳量逾2.5萬公噸、287家排碳大戶開徵碳費，協助企業碳足跡、減碳的「永續管理師」，成為炙手可熱的人才。圖／聯合報系資料照片
國內預計明年針對年排碳量逾2.5萬公噸、287家排碳大戶開徵碳費，協助企業碳足跡、減碳的「永續管理師」，成為炙手可熱的人才。圖／聯合報系資料照片

聯合國氣候大會第廿八次會議（ＣＯＰ28）即將於明天在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，而環境部在ＣＯＰ28開幕前，公布永續發展自願檢視報告（ＶＤＲ），檢視二○二○年至二○二二年成果，其中碳足跡認證因驗證人力幾乎都在執行碳排查工作而不足，另還有人均有害事業廢棄物比率偏高、溫室氣體減量等，總計三指標未達標。

因應全球減碳趨勢，我國宣布二○五○年淨零排放目標，明年起針對第一波課徵對象、排放量達二點五萬公噸的排放大戶開徵碳費，為了解排碳、減碳量，業者須計算碳足跡，也就是產品從原料開採、製造、組裝、運送、廢棄處理、回收等所產生的總排碳量，以及碳盤查，計算一個工廠／企業直接、間接的總排碳量。

但該報告卻指出碳足跡認證人力不足。環境部綜合規畫司長吳珮瑜說明，主要是驗證人力大多去協助碳盤查等工作，導致業者申請碳足跡認證需求時，卻無人力協助認證，將改以審查方式代替認證制，加速廠商申請。

吳佩瑜表示，目前僅有十四家合格查驗機構能對事業單位執行碳盤查、碳足跡認證，由於去年底很多廠商都需申報碳盤查，後續廠商申請碳足跡認證時，才會遇到檢驗人力都在執行碳盤查耕作，無法承接碳足跡認證作業。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，環境部應活用既有資料，而不是把所有事情都從頭來過。認證過程不可避免，但環境部、氣候署應思考用既有資料作為盤查基礎。但諷刺的是，他也提到，部分資訊業者反映，盼將碳盤查資訊數位化，以加速作業流程，但環境部的認證仍是回歸傳統紙本驗證方式，導致驗證程序繁瑣冗長。

此外，未達標的指標還有人均有害事業廢棄物比率偏高。吳佩瑜表示，有害事業廢棄物數量近幾年雖有下降，但受到少子女化影響、致使人口下滑，導致未能如期達標，但並不代表執行成效不佳；而溫室氣體減量部分，吳佩瑜說，國家溫室氣體減量目標為五年為一期，此報告發布距離減量目標時間仍未到，因此未達標。

趙家緯說，減量目標未達標並不意外，去年國發會公布二○三○年減量目標為百分之廿四正負一個百分點，但這個目標積極性不足，應將二○三○年減碳目標提高至百分之卅。

足跡 環境部 廢棄物

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