經濟部2023優良市集暨樂活名攤頒獎 星級名攤遍佈全台

經濟部今(20)日在南投中興新村舉辦「榮市聚金～2023臺灣五星集~優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，今年榮獲星級肯定的攤鋪遍佈全台，還有來自外島馬祖的攤鋪；而說到全台知名、好逛好玩的夜市，東部地區非「花蓮東大門國際觀光夜市」莫屬，南部則有南霸天的「台南鄭仔寮花園夜市」，首次榮獲5星優良市集殊榮。

今年度星級評核活動，共有46處市集、444個攤鋪報名角逐，經過評核委員公平、嚴謹的審查後，有2處五星市集、21攤五星名攤脫穎而出，還有24處市集、191攤分別獲得一至四星等殊榮，這是每一位自治會幹部用心經營的成果，也是每一個攤商改變創新的榮耀展現。

經濟部長王美花致詞表示，透過優良市集評核產生良性競爭，帶動地方政府重視傳統市場及夜市，希望明年更能展現出六都市集不同的魅力。經濟部也會加強六都以外縣市傳統市場及夜市的資源挹注，讓全台市集都有屬於自己的特色，吸引廣大消費族群進入傳統市集消費， 讓傳統市集可以永續發展。

經濟部持續輔導傳統市場與夜市提升量能，舉辦參訪觀摩活動、教育訓練課程，讓攤鋪商自我提升，學習維運管理，並自109年起至今，對全國182處公有零售市場及夜市進行安全、衛生、整潔明亮等基礎公共設施改善。

另自110年起逐年輔導52家攤鋪進行優化，從視覺意象、整體造型、營運規劃，進行整體優化改造，經由華麗變身後單一攤鋪，漸次提升整個市場整體的質感、美感。

王美花表示，除了硬體設施優化之外，經濟部也舉辦市集行銷活動，如2023臺灣市博會，從北到南已一路於台北車站、台中車站開跑，接下來高雄駁二特區場次將於本(11)月25、26共2日舉辦，持續邀請全台最具特色攤商參與分享市場與夜市的優質產品、美味料理。

「112年優良市集暨樂活名攤評核通過名單」，請上經濟部工商輔導中心最新消息，網址：

https://www.cto.moea.gov.tw/web/news/detail.php?id=1547 經濟部長王美花頒發五星市集給花蓮東大夜市與台南花園夜市。記者宋健生/攝影

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