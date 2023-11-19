10月失業率22日公布 可望下降
行政院主計總處22日將公布10月失業率。主計總處官員表示，隨疫後商業活動恢復，大學畢業生陸續找到工作，預料10~12月失業率應會持續往下降，目前國內整體失業情勢已回到疫情前水準，呈現穩定狀態。
不過，由於近月全球經濟不確定性仍高，主計總處官員強調未來的情況仍待觀察，也會持續關注近期無薪假再起對失業率的影響。
根據主計總處資料顯示，9月失業率為3.48%，較8月下降0.08個百分點，為23年同期新低，經季節調整後的失業率為3.44%，較8月上升0.02個百分點，目前整體勞動市場呈現穩定。
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