中南部新興科技走廊 成形
近年中南部地區工業區、科學園區等產業園區發展漸趨成熟，不僅新興科技走廊逐漸成形，也因大規模廠商進駐科學園區，帶動半導體業發展。
就生產總額觀察，台中市以電子零組件製造業生產總額6,546億元最多，占該市產出的14.5%。同樣的，台南市亦以電子零組件製造業創造生產總額1.1兆元或占33.9%最多，貢獻該業16.2%的生產總額，僅次於新竹市居各縣市第二位。
另中部地區向為機械產業重鎮，台中市機械設備製造業3,860億元居該市第二位，貢獻該業生產總額的32.6%，居各縣市之冠。苗栗線及南投縣則皆以電子零組件製造業為首，分別創造生產總額2,525億元及593億元，占各縣市之30.3%及17.1%。
彰化縣以金屬製品製造業創造生產總額1,673億元或占該縣12.2%居冠，雲林縣則因六輕帶動，石油及煤製品製造業生產總額5,861億元，創造該縣四成的生產總額，占全國該業生產總額的49.5%，居各縣市之冠。
至於南部地區的台南市在南部科學園區帶動下，以電子零組件製造業創造生產總額1.1兆元或占33.9%最多。高雄市，則為國內石化及鋼鐵生產重鎮，基本金屬製造業及化學材料及肥料製造業分別創造生產總額6,881億元及5,493億元，二者合計占該市26.4%的產出，並貢獻各該業42%及28.7%的生產總額，均居各縣市之冠。
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