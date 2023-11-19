中南部新興科技走廊 成形

經濟日報／ 記者葉卉軒╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近年中南部地區工業區、科學園區等產業園區發展漸趨成熟，不僅新興科技走廊逐漸成形，也因大規模廠商進駐科學園區，帶動半導體業發展。

就生產總額觀察，台中市以電子零組件製造業生產總額6,546億元最多，占該市產出的14.5%。同樣的，台南市亦以電子零組件製造業創造生產總額1.1兆元或占33.9%最多，貢獻該業16.2%的生產總額，僅次於新竹市居各縣市第二位。

另中部地區向為機械產業重鎮，台中市機械設備製造業3,860億元居該市第二位，貢獻該業生產總額的32.6%，居各縣市之冠。苗栗線及南投縣則皆以電子零組件製造業為首，分別創造生產總額2,525億元及593億元，占各縣市之30.3%及17.1%。

彰化縣以金屬製品製造業創造生產總額1,673億元或占該縣12.2%居冠，雲林縣則因六輕帶動，石油及煤製品製造業生產總額5,861億元，創造該縣四成的生產總額，占全國該業生產總額的49.5%，居各縣市之冠。

至於南部地區的台南市在南部科學園區帶動下，以電子零組件製造業創造生產總額1.1兆元或占33.9%最多。高雄市，則為國內石化及鋼鐵生產重鎮，基本金屬製造業及化學材料及肥料製造業分別創造生產總額6,881億元及5,493億元，二者合計占該市26.4%的產出，並貢獻各該業42%及28.7%的生產總額，均居各縣市之冠。

台中市 台南

延伸閱讀

「看到隧道出口亮光」庫存問題緩解 半導體業明年可望好轉

台積電需分散化 鄭文燦：嘉義科學園區是好地方

桃竹苗大矽谷 吳政忠：中南部科學園區也要朝2.0走

財政部：電子零組件 最快本月成長

相關新聞

工業服務業 生產總額達42兆

行政院主計總處每五年辦理一次「工業及服務業普查」的基本國勢調查，2021年普查於去年完成實地訪查，並於近日發布。此次特別...

外銷訂單 恐連14月衰退

經濟部將於明（20）日發布今年10月外銷訂單金額統計。隨歐美年終消費旺季備貨需求，經濟部預估10月外銷訂單金額落在510...

10月失業率22日公布 可望下降

行政院主計總處22日將公布10月失業率。主計總處官員表示，隨疫後商業活動恢復，大學畢業生陸續找到工作，預料10~12月失...

中南部新興科技走廊 成形

近年中南部地區工業區、科學園區等產業園區發展漸趨成熟，不僅新興科技走廊逐漸成形，也因大規模廠商進駐科學園區，帶動半導體業...

北部雙產業並重 發展蓬勃

根據主計總處最新工業及服務業普查結果顯示，北部地區工業及服務業發展並重，除為資訊電子工業發展核心，各類服務產業亦蓬勃發展...

繼清大後…陽明交大自備電纜故障停電 台電主動協助確保校園用電

陽明交通大學光復校區昨（17）日停電，台電今日說明，昨日傍晚台電新竹區處配電調度中心發現供給校內電力之線路跳脫，同仁便立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。