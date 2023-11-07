台電首批小額綠電標售決標 價格每度4.9元至5.5元

為滿足中小企業對綠電需求，台電首批小額綠電標售11月6日決標。經濟部今（7）日表示，首批投標有50家企業參與，最後47家得標，主要為製造業，投標金額大致落在每度4.9元至5.5元之間，符合光電市場價格。第二批小額綠電預定於11月15日上架10萬度商品，有綠電需求的企業可上綠電媒合平台投標購買。

台電說明，小額綠電首批上架商品在10月25日開放投標，採1萬度、5萬度二種電量，搭配1年期、3年期、5年期，共有六種組合，首批上架商品數量計360件，並於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。11月1日截止出價，並於11月6日決標。

經統計，第一批銷售商品有50家企業參與出價，除三家投標資格不符者外，共計47家企業得標。經分析，首批投標用戶以北部企業居多，占超過六成，並且主要以製造業用戶為主，占超過五成，大小規模皆有，其餘如批發零售業、金融保險業等產業用戶，也有部分企業一同共襄盛舉，開始學習如何進行綠能交易。

投標商品中也以「5萬度5年期」的長期穩定型商品，尤其受到產業界廣泛歡迎，共22家，其次則是「1萬度1年期」的綠電商品，吸引相當多偏好短期靈活的綠電需求企業購買，共13家。

此外，這次小額綠電標售不僅吸引了現有標準局平台會員的參與，還新增了97家企業會員，這一數字約為平常的五倍。台電第二波小額綠電將推出10萬度綠電商品，預定於11月15日上架。

首次小額綠電標售成果不如預期，台電觀察，部分企業自身對綠電需求或對價格是否划算正在密切觀察，尚未確定，也需要時間內部研究或作業以完成企業內部行政程序，因此未能即時參與第一次的競標；也有部分企業認為等到2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，綠電需求才會比較迫切；另外，也有部分年度用電量較大的大型企業評估目前暫無急迫性，或小包裝綠電商品數量不符需求等因素，還在持續觀望與評估當中。

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