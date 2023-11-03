以巴衝突當借鏡 謝金河：如果台海危機 恐是核爆級效應
以巴衝突至今將近1個月，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，台灣一定要以這次哈瑪斯突襲為借鏡，千萬不可什麼都不在乎。以色列發生戰爭，股匯市雙跌，但沒有崩潰，這是因為中東戰火影響油價大，但衝擊全球經濟比較小，「如果台海有危機，這可能是核爆級效應」。
謝金河說，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」從10月7日無預警對以色列發動奇襲，哈瑪斯領導人最近接受埃及電視台專訪時很得意說了幾個重點，非常值得關注；「正在入侵烏克蘭的俄羅斯從我們的攻擊中受益，因為我們的舉動分散了美國的注意力！二，中國人對我們的攻擊目炫神迷，可能如法炮製，用同樣手法對台灣展開奇襲。三，阿拉伯人正在給世界上一堂大師級的課程」。
謝金河表示，哈瑪斯挑戰以色列，當然會遭到以色列以牙還牙的報復，但哈瑪斯為什麼要這麼做？背後當然有助力。這是一場代理人的戰爭，一方要以色列節制，一方蓄意要把事情鬧大，最好是從以哈升高到以巴衝突，最好是以哈大幹一場。
謝金河說，最近全球為了以色列攻擊哈瑪斯形成嚴重分裂、對立，大家也認識到Tik Tok的威力，在中國抖音的助力下，哈瑪斯變成正義之師，以色列變成恐怖分子，中國聯合友好陣營，要求以色列停火，認知作戰下，以色列內外不是人，陷入進退兩難窘境。
「台灣一定要以這次哈瑪斯突襲為借鏡，千萬不可什麼都不在乎」。謝金河表示，到目前為止，全球4個火藥庫已經爆了兩個，接下來是南海及台海。而牽動這兩個地方安危最關鍵的是中國，當然是國家領導人習近平。
謝金河說，從以色列遭到襲擊迄今，以色列股滙市都下跌，以色列幣在攻擊次日下跌2.38%，從戰爭前的3.851跌到最低4.083兌1美元。以色列股市在戰爭後第一個交易日重挫120點，跌幅6.47%，以色列股市從戰爭前的1854.1跌至1605.26，大約下跌26%。
他說，以色列發生戰爭，股匯市雙跌，但沒有崩潰，是因為中東戰火影響油價大，但衝擊全球經濟比較小，「如果台海有危機，這可能是核爆級效應！」
▪ 他讚台中房子新、市容乾淨「台北反而像鄉下」 網揭台中缺點
▪ 北市蛋黃區50年公寓「天價裝潢費」曝光 網：一堆吃米不知米價
▪ 1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝
▪ 彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬
▪ 通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言