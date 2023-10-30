快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

迎生成式AI新賽局時代！工研院號召智囊團獻策 領產業乘風破浪創新局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院舉辦生成式AI產業高峰論壇，邀請各領域專家共同為生成式AI獻策，圖前排左起：工研院資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗、沛星互動科技（Appier）／愛卡拉互動媒體（iKala）獨董簡立峰、數位發展部數位產業署署長呂正華、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、臺灣大學講座教授陳銘憲、人工智能公司董事長張榮貴、工研院副總暨行銷長林佳蓉。後排左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、安寧照顧基金會董事蔡芳文、工研院副總暨產業學院執行長周怡君、台灣人工智慧實驗室秘書長林雅萍、鴻華先進科技協理陳榮貴、 沛星互動科技（Appier）首席科學家林守德、工研院資通所暨服科中心技術長郭景明、工研院資通所副所長兼AI辦公室副主任黃維中。工研院／提供
工研院舉辦生成式AI產業高峰論壇，邀請各領域專家共同為生成式AI獻策，圖前排左起：工研院資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗、沛星互動科技（Appier）／愛卡拉互動媒體（iKala）獨董簡立峰、數位發展部數位產業署署長呂正華、工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、臺灣大學講座教授陳銘憲、人工智能公司董事長張榮貴、工研院副總暨行銷長林佳蓉。後排左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、安寧照顧基金會董事蔡芳文、工研院副總暨產業學院執行長周怡君、台灣人工智慧實驗室秘書長林雅萍、鴻華先進科技協理陳榮貴、 沛星互動科技（Appier）首席科學家林守德、工研院資通所暨服科中心技術長郭景明、工研院資通所副所長兼AI辦公室副主任黃維中。工研院／提供

聊天機器人ChatGPT問市後，生成式AI（Generative AI；GAI）掀起全球性關注！GAI指的是可以生成文字、影像的人工智慧技術，已是臺灣產業不可錯過的機會。工研院今（30）日舉辦生成式AI產業高峰論壇，邀請包括經濟部產業技術司、數位發展部數位產業署、國家發展委員會產業發展處、台灣大學等產官學研專家學者，從GAI風潮下的領袖思維、臺灣GAI產業發展、產業應用與產業落地等四大面向獻策，協助產業以GAI思維發展相關技術與應用，讓產業成為國際市場上不可或缺的重要角色，助攻AI成為臺灣新競爭優勢。

工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先表示，根據全球科技產業研調機構Omdia研究顯示，GAI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56%。2022年底隨著生成式AI大型模型興起，帶動產業發展更多元的生成式AI跨域創新應用，工研院也在6月30日舉辦首場生成式AI論壇，從產業影響與機會、產業技術、社會影響與法制、人才培育四面向，提供產業「趨吉避凶」的策略，確保生成式AI的穩健發展和應用，促進產業接軌國際。

日前工研院舉辦院士會議，也聚焦GAI對臺灣的影響、商機與人才培育等議題進行討論，院士們建議應善用臺灣ICT整合優勢，從跨產業、產業專用、在地化GAI的服務或商業模式，發展相關應用，讓GAI成為臺灣的新競爭優勢。今日工研院舉辦生成式AI產業高峰論壇，號召各領域專家從GAI風潮下的領袖思維、臺灣GAI產業發展思維、產業應用發展機會、產業應用落地作法四大面向獻策，希望繼續引領產業「乘風破浪」，讓臺灣成為全球AI產業可信賴夥伴。

Appier／iKala獨董簡立峰在論壇上分享「GAI風潮下的領袖思維與策略」，指出在程式開發產業中，2022年至2032年生成式AI市場規模年均複合成長率22.1％、達9,810萬美元，生成式AI儼然已敲開新賽局。在數位轉型框架中，賦能員工是重要的一環，企業領袖應鼓勵員工擁抱新工具多多嘗試，或選擇耗時、重複性高、低風險的工作，藉AI提升效能、增進營運效率。企業亦可成立跨部門團隊，蒐集數據、優化流程、自建模型等，發展出自己的企業大腦，進而加速數位轉型，邁向AI轉型目標。

工研院資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗，以「臺灣GAI產業發展思維」為題進行分享。蘇孟宗表示，臺灣產業發展GAI除應優先探索合適的領域及模型，亦要依不同需求發展模型微型化或專才模型，整合國家或雲服務商的資源支持企業。工研院積極發展AI科技服務平台，布局五大生成式AI技術應用於四大領域，開拓產業應用快速落地，提供系統整合、研發測試、軟體開發等服務，助攻企業快速掌握GAI發展潛力。

工研院資通所副所長暨AI辦公室副主任黃維中表示，2025年將有30%企業導入生成式AI，未來臺灣勢必要跟世界競爭，目前生成式AI在內容創作、商務服務、研發製造、以及營運與供應鏈等面向，都有很多值得投入與導入的應用，而工研院在數位部數位產業署的FAST AI 等計畫支持下，也已開始投入相關技術的規劃與先期研發，整體來看，展望未來建議產業可布局包括資料、演算法、算力與可信任四大關鍵領域，提升國際競爭力。

工研院資通所暨服科中心技術長郭景明也從訓練與維運的成本，分析GAI從基礎模型到客製模型的訓練評估，探討大型語言模型的幻覺及偏見消除技術及GAI的建置與落地考量，未來國內產業可望在既有AI基礎下，從文字與圖片、3D與影音、規格與流程、程式代碼、擴增資料等五大企業資料生成類型面向，掌握布局與切入機會，開拓GAI產業應用快速落地。今日也舉辦「乘風破浪 ‧ 高峰論壇」，匯聚產官學研專家齊力為產業獻策，在世界站穩競爭優勢。

AI

延伸閱讀

工研院攜手士電等20家台廠 前進名古屋車電展

工研院：推動產業生成式AI

用VR裝置Quest 3擺弄holo祭司引粉絲反彈！模型作者也反應 推主刪影片致歉

工研院第12屆新任院士頒證 蔡英文交代新總統這兩件事

相關新聞

物價漲翻天！排骨愈來愈薄 主計長拿立委身材開玩笑

物價高漲，便當議題今（30）日在立法院掀起熱議。國民黨籍立委羅明才指出，現在的便當不僅滷蛋從一顆變成半顆，就連排骨被拍拍...

領取期限剩不到48小時！還有10萬人未領普發現金6千

普發現金6,000元領取期限只剩不到48小時，財政部長莊翠雲今（30）日表示，截至目前已有超過99%民眾已領取，剩餘不到...

迎生成式AI新賽局時代！工研院號召智囊團獻策 領產業乘風破浪創新局

聊天機器人ChatGPT問市後，生成式AI（Generative AI；GAI）掀起全球性關注！GAI指的是可以生成文字...

蔡總統：國家太空科技發展長程計畫 要加碼逾400億元

台灣國際太空年會今天開幕，總統蔡英文表示，第3期「國家太空科技發展長程計畫」從2019年開始，10年投入新台幣251億元...

什麼情況下 GDP 慘到無法「保1」？ 主計長朱澤民這樣說

景氣燈號變燈了，立委們今（30）日持續關心今年GDP能不能有1.5%？有沒有可能不「保1」？對此，主計總處主計長朱澤民答...

明年軍公教退休金是否調高 朱澤民：已匡列預算

立法院財委會審查中央政府總預算案有關主計總處暨審計處，邀請財政部部長莊翠雲、行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。