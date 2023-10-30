迎生成式AI新賽局時代！工研院號召智囊團獻策 領產業乘風破浪創新局

聊天機器人ChatGPT問市後，生成式AI（Generative AI；GAI）掀起全球性關注！GAI指的是可以生成文字、影像的人工智慧技術，已是臺灣產業不可錯過的機會。工研院今（30）日舉辦生成式AI產業高峰論壇，邀請包括經濟部產業技術司、數位發展部數位產業署、國家發展委員會產業發展處、台灣大學等產官學研專家學者，從GAI風潮下的領袖思維、臺灣GAI產業發展、產業應用與產業落地等四大面向獻策，協助產業以GAI思維發展相關技術與應用，讓產業成為國際市場上不可或缺的重要角色，助攻AI成為臺灣新競爭優勢。

工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先表示，根據全球科技產業研調機構Omdia研究顯示，GAI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56%。2022年底隨著生成式AI大型模型興起，帶動產業發展更多元的生成式AI跨域創新應用，工研院也在6月30日舉辦首場生成式AI論壇，從產業影響與機會、產業技術、社會影響與法制、人才培育四面向，提供產業「趨吉避凶」的策略，確保生成式AI的穩健發展和應用，促進產業接軌國際。

日前工研院舉辦院士會議，也聚焦GAI對臺灣的影響、商機與人才培育等議題進行討論，院士們建議應善用臺灣ICT整合優勢，從跨產業、產業專用、在地化GAI的服務或商業模式，發展相關應用，讓GAI成為臺灣的新競爭優勢。今日工研院舉辦生成式AI產業高峰論壇，號召各領域專家從GAI風潮下的領袖思維、臺灣GAI產業發展思維、產業應用發展機會、產業應用落地作法四大面向獻策，希望繼續引領產業「乘風破浪」，讓臺灣成為全球AI產業可信賴夥伴。

Appier／iKala獨董簡立峰在論壇上分享「GAI風潮下的領袖思維與策略」，指出在程式開發產業中，2022年至2032年生成式AI市場規模年均複合成長率22.1％、達9,810萬美元，生成式AI儼然已敲開新賽局。在數位轉型框架中，賦能員工是重要的一環，企業領袖應鼓勵員工擁抱新工具多多嘗試，或選擇耗時、重複性高、低風險的工作，藉AI提升效能、增進營運效率。企業亦可成立跨部門團隊，蒐集數據、優化流程、自建模型等，發展出自己的企業大腦，進而加速數位轉型，邁向AI轉型目標。

工研院資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗，以「臺灣GAI產業發展思維」為題進行分享。蘇孟宗表示，臺灣產業發展GAI除應優先探索合適的領域及模型，亦要依不同需求發展模型微型化或專才模型，整合國家或雲服務商的資源支持企業。工研院積極發展AI科技服務平台，布局五大生成式AI技術應用於四大領域，開拓產業應用快速落地，提供系統整合、研發測試、軟體開發等服務，助攻企業快速掌握GAI發展潛力。

工研院資通所副所長暨AI辦公室副主任黃維中表示，2025年將有30%企業導入生成式AI，未來臺灣勢必要跟世界競爭，目前生成式AI在內容創作、商務服務、研發製造、以及營運與供應鏈等面向，都有很多值得投入與導入的應用，而工研院在數位部數位產業署的FAST AI 等計畫支持下，也已開始投入相關技術的規劃與先期研發，整體來看，展望未來建議產業可布局包括資料、演算法、算力與可信任四大關鍵領域，提升國際競爭力。

工研院資通所暨服科中心技術長郭景明也從訓練與維運的成本，分析GAI從基礎模型到客製模型的訓練評估，探討大型語言模型的幻覺及偏見消除技術及GAI的建置與落地考量，未來國內產業可望在既有AI基礎下，從文字與圖片、3D與影音、規格與流程、程式代碼、擴增資料等五大企業資料生成類型面向，掌握布局與切入機會，開拓GAI產業應用快速落地。今日也舉辦「乘風破浪 ‧ 高峰論壇」，匯聚產官學研專家齊力為產業獻策，在世界站穩競爭優勢。

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