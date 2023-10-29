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台電新增電價方案11月上路 鋼鐵、工具機等產業受惠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台電公告增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，預計11月1日實施，離峰時間從9小時拉長到18小時，尖峰離峰每度電價差達新台幣6~7元，需要連續性生產的鋼鐵、鑄造、工具機等產業，可評估是否採用新方案較為划算，約1.7萬戶業者家數可選用。

據了解，即將實施的「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」也會是目前時間電價中「價差最大」的電價方案，但台電電費可能短收七到八億元，不過夜尖峰可望抑低20萬瓩用電，相當於少開半部中火機組。

台電表示，批次生產時間電價較適合可配合尖、離峰時間調整產程者選用，包括鋼鐵、鑄造、工具機等產業，其生產製程具批次性，可利用離峰批量生產。不過，新方案是提供業者多一個電價選擇，最終還是由業者評估是否選用。

台電指出，此次推出的新電價方案主要提供高壓以上生產性質用電場所選用，依台電營業規章規定，生產性質用電場所為直接從事農、林、漁、畜牧、礦及從事物品製造、加工或修理業務的固定場所，共約1.7萬戶。

台電原本就有時間電價計費方式，依據不同用電時間、訂定不同費率，尖峰時間電價最高，離峰時間最低。因應再生能源發電增加，台電今年起實施時間電價新的時間帶。其中，非夏月的離峰時間，分為兩段，分別為凌晨0到6時、中午11時到下午2時。

此次台電公告增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，主因非夏月離峰時間分成兩段，由於離峰時間不連續，部分產業反映不利連續生產、人員調度等。台電因此研議增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，新方案11月1日正式實施。

台電說明，新方案主要有二項特性，第一，離峰時間從9小時拉長到18小時（凌晨0時至下午3時30分，晚間9時30分至24時），尖峰時間則縮短為6小時（下午3時30分到晚間9時30分），涵蓋夜尖峰。不僅增加業者產能時間的彈性，也鼓勵在太陽光電充裕的時段用電。

第二，因離峰時段拉長、尖峰時間縮短，因此需將時段調整的電費差額反映在單價費率上。尖峰費率提高為每度8到9元，跟離峰費率相比，價差高達6到7元，是目前時間電價中（除尖峰時間可變動電價外）價差最大的電價方案，更能強化尖峰用電管理。

電價 台電

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