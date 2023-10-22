RCEP貿易轉移效應 衝擊台廠

北威國際集團董事總經理劉憶如日前在一場論壇上指出，今年以來，台灣進出口和中國大陸、香港、新加坡、韓國、日本比較，衰退幅度更大，除了因為國際景氣不佳，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的貿易轉移效應恐怕已浮現。其中，台灣1月至7月出口以非ITA（資訊科技協定）協定產品衰退較為嚴重，也印證上述觀點。

劉憶如指出，過去有人認為加入RCEP對台灣影響不大，因為台灣多數出口的70%高科技產品，適用資訊科技協定（ITA），本來就零關稅，但剩下30%非ITA的出口產品就衰退得很嚴重。

她直指，「像是塑橡膠製品、化學品等出口產品大幅衰退。」尤其在30%裡，許多都是傳統產業，出口衰退幅度都非常大，她認為RCEP的貿易轉移效應已經出來，尤其主要出口地區大陸、香港與東協的幅度更嚴重。

中信金控首席經濟學家林建甫表示，雖然今年消費電子還在去庫存，景氣相對不好，但沒有加入RCEP的效應其實比想像中嚴重，加上現在「全球在地化」貿易趨勢下，區域貿易整合已是各國潮流，「若加入RCEP，關稅將會下降到0，但非會員國就可能還有15到20%關稅，政府應積極因應RCEP造成的影響，否則會影響在台的傳產發展。」

林建甫指出，台灣非ITA（資訊科技協定）產品雖只有30%，但多數就業者卻是在這些產業。如果傳產出口衰退，恐加深產業外移，對台灣就業環境並不利。此外，產業也會陷入電子強、傳產弱的兩極化，變成有過度依賴的狀況。

該如何破解台灣未加入RCEP衝擊，昆山台商協會會長孫德聰建議，台商要善用大陸的優勢，還沒來大陸投資的可趕快來卡位。因為產品自大陸銷往各成員方市場比自台灣出去更快更便捷，且成本更低。

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