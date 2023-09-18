夏月電費較去年有感？ 台電試算：一期1,515度增加約20元

網友討論夏月電費帳單較去年有感，台電表示，今年4月起雖實施電價調整，但調整方案已盡量細緻化以照顧民生，住宅用電每月700度以下不調漲、701至1,000度微調3%。具體而言，若用戶收到電費帳單的用電量在1,400度以下(每月用電700度以下)，則不受電價調整影響。台電也統計，夏月用電每月不超過700度者約占住宅用戶數88%，只須維持平時用電情況，電費支出應不受影響，若是再搭配節電，可進一步節省電費支出。

台電試算，若以網友表示收到電費帳單(2個月一期)使用1,515度為例，僅有115度受到電價調整影響，每度單價增加不到0.2元，試算當期電費從5,157元變為5,178元，僅增加21元。

台電指出，一般住宅用戶收到的電費帳單都是二個月為一期計算，且國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案是700度以上調漲3％、1,000度以上調漲10％，意思是超過的度數才會被調漲，而非所有度數都會被調漲。