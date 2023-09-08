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基泰地下層開挖「出1招」避開結構審查？北市建管處證實

基本工資再調漲 超商人事成本大增超過30億元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家指出，配合政府法規，將與加盟主一同做大營收、開源節流。 聯合報系資料照
全家指出，配合政府法規，將與加盟主一同做大營收、開源節流。 聯合報系資料照

基本工資連八漲，明年基本工資時薪月薪將調升至27,470元，調幅4.05%；時薪為183元，調幅4%，也讓以加盟為主的四大超商和部分超市，人事成本再飆升，因此增加智能化設備、優化門市工作勢在必行。

如果四大超商年營收約2,920億元計算，一天24小時又有輪班制，人事成本高達35億元。

超商龍頭統一超（2912）表示，因應政策變化，配合政府通過基本薪資調漲依法辦理，近年旗下7-ELEVEN也協助門市導入省力化工具，像是增加智能化設備、優化門市工作流程等減少勞務負擔勢在必行。

全家（5903）指出，配合政府法規，將與加盟主一同做大營收、開源節流；開源部分會透過鮮食商品差異化、OMO數位渠道創新服務來帶動業績成長，提升加盟主收入；同時透過智能設備降低店員勞務、提高效率，並透過節電設備導入等降低店舖經營成本。

三商家購旗下美廉社近年來開放加盟，對於基本薪資調整與工讀時薪調整，三商家購指出，今年就已將基本工資，從原本2.64萬調整成2.8萬，所以對於明年基本工資調整為2.747萬的影響不大。

三商家購表示，企業反而可以依照工作內容進行調配，舉例來說，家購投資系統設備，讓作業面更簡單流暢，降低勞務量以及員工學習時間，工作相對變簡單，能協助員工減壓；針對工讀生時薪調整部分，工讀生占比約四成，可因應工作內容與工作時數進行彈性調整，降低影響。

基本工資 超商

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