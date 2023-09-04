晶碩8月營收創今年來新高 將砸30億元向和碩買下龜山廠

晶碩（6491）公告8月合併營收5.91億元，年增16.69%、月增19.14%，創下今年以來新高，主要反應雙11檔期開始拉貨所致。晶碩並計畫向和碩（4938）買下龜山廠，公司今（4）日表示先前辦理現增的主要用途，就是為購置龜山廠的土地及廠房。晶碩龜山廠過去一直是向同集團的和碩承租，如今不僅由租轉買，龜山廠的產能也持續擴充，預計每月產能將從去年底的8,000萬片，提升到今年底的每月9,500萬片。

據悉，過去10年間，晶碩一直希望向和碩買下龜山廠，但和碩以全球供應鏈近來「去中國化」為由，一直想保留龜山廠，不願出售給晶碩，晶碩只能透過承租的方式使用。但隨著晶碩逐年壯大，已躍居為隱形眼鏡代工龍頭，龜山廠機台也一路擴充，月產能已逼近1億片大關，如今雙方已取得共識，晶碩將由租轉買，每年可節省上億租金，也增加未來產能擴充空間。

根據公開說明書，晶碩購置龜山廠預計於明年第1季完成，交易總價30.9億元，包括現增可望募得24.8億元、自有資金6.1億元。合計土地坪數為5,624.38坪、建築物坪數為24,502.33坪。

晶碩表示，目前龜山廠主要生產水膠產品和長天期的矽水膠，如雙周拋、月拋等，而大溪廠則規劃將以生產日拋的矽水膠產品為主，晶碩矽水膠長周期產品去年開始出貨歐洲市場，目前矽水膠營收占比約6%，從今年下半年開始，矽水膠日拋產品將在各主要市場陸續取證，帶來長線發展機會。依序為歐美、日本、台灣、美國、中國，預估矽水膠產品明年營收比重將來到10-15%。看好歐美國家對矽水膠產品的接受度高，在亞洲市場的滲透率也快。

晶碩8月營收以月增近二成的幅度，創下同期新高，公司表示，今年雙11檔期目前看來仍會展現節慶效應的正常水準，且彩片出貨可望恢復動能，一掃第2季透明片攀升的劣勢。估整體第3季營收的季增率將來到10-15%。