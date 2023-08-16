聚陽與晶翔電機跨業合作 打造全身動作捕捉體感服飾

聚陽（1477）與晶翔機電策略合作，打造創新的全身動作捕捉體感服飾，雙方整合不同專業領域的優勢，由聚陽負責全新的款式設計開發，結合晶翔所研發的九軸傳感器，打造出高科技的精準運動體感服飾。進一步結合體感運動雲平台，可運用在高爾夫，專業體適能檢測評量與專家系統，提供運動愛好者及教練群，全新的數位化運動科技產品。

聚陽2018年成立跨領域創新中心，專責於智慧紡織產品的研發與各項跨產業的合作，包括智慧醫療、運動科技等，除已擁有多項專利技術，並取得台灣(QMS)與歐洲的醫療認證(ISO 13485)。而透過經濟部技術處科專計畫的支持，聚陽也發展出高階智慧紡織的材料與技術，並與晶翔機電共同開發精準運動體感服飾。

聚陽運用台灣優異的機能性布料以及智慧紡織的研發能量，以專利研發的「可撓曲、耐拉伸、可水洗、輕薄柔軟」多通道導電線材，以及特殊的製造工藝，發展出全新的數位化運動科技產品。晶翔機電也展現在「體感技術」多年的自主研發成果，布局關鍵專利，並建構從感測模組、演算法、App到雲端管理的完整方案。

聚陽表示，從2021年的東京奧運，到2023年8月甫落幕的成都世大運，台灣的運動代表隊都創造了非常亮眼的成績，驗證了近幾年台灣在運動科技發展的成果，也帶起了台灣運動健身的風潮。提供給競技選手使用的高價運動科技產品，希望有機會落實到普羅大眾，讓所有的運動愛好者可以享受這些運動科技產品所帶來的運動成效，也減少運動受傷的風險。