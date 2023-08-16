龔明鑫：全球經濟明年都會比今年好，唯一例外是中國大陸

國發會主委龔明鑫今天接受網路節目專訪時表示，台灣經濟今年第三季可望落底，第四季會明顯好轉，但估主計總處仍會再下修全年經濟預測，他有信心台灣全年經濟會比新加坡及南韓好，仍是四小龍前段班。他也說，全世界明年都會比今年好，唯一例外是中國大陸，因為大陸出口衰退幅度比其他國家嚴重，近期又有很多事件爆雷，內需與出口變數較多。

至於台灣經濟會不會被中國近期經濟事件拖累？龔明鑫表示，「多少會」，因此台商要快速移到其他地區，趕快做一些調整。

對於美國總統公開討論各國要參與烏克蘭重建，台灣可以有什麼角色？龔明鑫表示，台灣以產業見長，數位建設是強項，可以貢獻一些心力，而且已與距離烏克蘭很近的捷克、波蘭建立合作管理道，未來可以透過這兩個國家參與烏克蘭重建。

針對台灣經濟狀況，龔明鑫表示，全球因為美國持續升息影響終端市場緊縮，加上存貨持續去化兩個因素，目前第三季已經慢慢落底，第四季起來會更明顯；如果不看中國大陸與香港，其他國家如新加、韓國全年經濟成長率約1.3%左右，也都與台灣面臨同樣問題，因此主計總處也可能下修全年經濟成長率，但他有信心至少會超過新加坡、韓國，仍是四小龍前段班。

至於全球經濟表現，龔明鑫表示，一般預估明年其他國家都會慢慢變好，主要是存貨去化會好轉，全球經濟明年都會比今年好，唯一例外是中國有很多不確定，不只出口衰退幅度比他地區大，最近又有房地產及地方債務等爆雷事件，內需與出口都出現變數，變成更不可測。