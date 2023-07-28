美商化學大廠科慕無預警關廠 勞動部證實獲通報解雇259人

美商化學大廠科慕公司（The Chemours Company）觀音廠今傳出八月將關廠歇業。勞動部證實，桃園市勞動局今已接獲科慕的大量解僱計畫書，預計自9月起分批解僱259人，勞資雙方將在31日協商，勞動部後續也將與桃園市府合作入場提供就業輔導。

勞動部勞動關係司專員謝韋晟表示，據五月底投保資料，科慕員工總共有264人，因原物料調漲不堪成本負荷、訂單縮減因素，要結束台灣營運，預計解僱桃園觀音廠、台北總公司部分員工總計259人。

謝韋晟說，桃園市勞動部今天已經先入場訪查，勞資雙方訂於下周一展開協商，公司有表達會提供優離優退方案給勞工，勞動部在此也呼籲科慕提供給勞工優渥的勞動條件，勞動部後續也將與桃園市府合作提供就業輔導協助。

謝韋晟說，根據大解計畫書內容，科慕將從9月30日起陸續分批解僱，符合法規要求。