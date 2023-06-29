就保投保 勞部擬鬆綁65歲天花板

為促進高齡就業，「中高齡者及高齡者就業促進法」已上路兩年半，專法雖明定禁止年齡歧視，但勞基法、就業保險法等勞動法令，仍有相關六十五歲年齡上限規定。勞動部為此擬鬆綁就保法的六十五歲投保年齡上限，讓高齡勞工也能有失業給付、提早就業獎助津貼、職訓生活津貼等就保法保障。

「中高齡者及高齡者就業促進法」實施後，六十五歲以上高齡者勞動參與率雖已從百分之九點一二，提升至今年四月的百分之九點八八，但仍遠不及日韓。

現行就保法投保對象，須是十五歲以上、六十五歲以下的受雇勞工，且未請領過勞保老年給付。社福團體疾呼，就保法投保年齡門檻，導致六十五歲以上高齡勞工缺乏保障，無助促進高齡者續留或重返職場，盼勞動部打開就保投保年齡的天花板。

弘道老人福利基金會專員廖燕秋舉例，先前新冠疫情嚴峻期間，不少逾六十五歲的高齡者被裁員、減班休息，卻因不具就保身分無法領取勞動部紓困補助，經反映後才放寬資格。若排除疫情特殊狀況，沒就保的高齡勞工若被資遣，也無法領取失業給付、提早就業獎助或職訓生活津貼，應通盤檢討。

勞動部已邀集專家學者開會研議，勞動部勞動保險司長陳美女說，目前共識會拿掉就保法六十五歲的投保限制，但因滿六十五歲者可能開始請領勞保老年給付，正評估是否也限縮已領勞保老年給付的高齡者就保給付，否則恐產生道德風險，同時可領老年、失業給付，高齡勞工反而不想上班。

但台大國發所兼任副教授辛炳隆說，勞保跟就保是不同社會保險，有不同目的。既然月領勞保老年年金還出來工作，有可能就是因單靠年金無法滿足生活開銷，且失業給付功能不是為了救貧，而是勞工工作所得突然中斷時，透過補貼讓勞工找新工作期間不至於無法過活，不應該限縮。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，領有勞保老年年金的高齡者卻持續就業，意味可能有經濟需求，若勞動部顧慮開放就保投保資格後，給九個月失業給付會太多，至少要提供高齡者就業資源協助，至於失業給付怎麼給，可再細緻討論。