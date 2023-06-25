5月失業率 可能微幅上升

行政院主計總處於27日發布5月失業率。主計總處上月說明，近五年5月對4月失業率變動不大，唯有2021年至2022年疫情三年期間出現5月對4月的失業率略呈上升；而6月開始因畢業季，失業率多半會開始呈現季節性上升情形。

今年4月失業率為3.50%，較3月下降0.06個百分點，經季節調整後的失業率為3.56%，則較3月下降0.03個百分點，為23年同月最低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，4月失業率較3月下降，除了春節後轉職潮緩解外，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者4月續減4,000人，且這部分一直持續改善中，從2022年7月開始即呈現減少或持平，一直到今年4月已累計減少2.8萬人，加上服務業仍有人力需求。

據主計總處資料顯示，4月失業人數為41.7萬人，月減7,000人或1.64%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減4,000人，初次尋職失業者則減少2,000人；較上年同月減1.2萬人或2.72%。