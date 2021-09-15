全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元，仙女波波紅茶、春水堂燕麥拿鐵也打折

繼補班應援好康，今天要為大家盤點正牌中秋優惠，熟悉的超商飲品、咖啡及手搖品牌一律都能特價開喝，不論是為烤肉解膩，或是當飯前飯後甜點都過癮，加碼美食及旅遊促銷，加總超過20款類型優惠，休假絕對要吃飽喝好！

全家便利商店：霜淇淋2支59元、私品茶&咖啡特價（9/17-9/21）

圖／全家便利商店提供

為歡慶中秋連假，9/17至9/21期間透過全家便利商店「隨買跨店取」可購買大杯經典美式咖啡「2杯69元」、大杯經典拿鐵「2杯79元」，超夯升級版私品茶「仙女波波紅茶」亦有限量2杯特價69元、仙女波波醇奶茶2杯79元，鐵粉最愛的霜淇淋亦有「2支59元」好康。此外，凡至實體門市可用39元買到單杯仙女波波紅茶、49元仙女波波醇奶茶，珍珠控會愛。

7-11「中秋開心花」優惠（9/17-9/21）

圖／7-ELEVEN提供

7-11「OPEN POINT行動隨時取」9/17至9/21期間推出買咖啡送茶優惠，活動期間每日早上10點起凡購買一杯CITY CAFE大杯美式咖啡，即送一杯四季春青茶。每天限量1萬組，每會員每日限購1組。此外，即日起至10/19凡購買西雅圖全系列盒裝系列商品，即享買一送一優惠。

另外，7-11、全家便利商店哈根達斯限時優惠持續進行中，截至10/5至任一門市即可享有「哈根達斯迷你杯、雪糕」單件特價89元、兩件特價169元。7-11買滿兩件還會再贈送CITY CAFE大杯熱美式咖啡、中杯卡布奇諾「同品項買一送一」優惠券。

圖／星巴克官網

即日起至9/21凡於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤」或「福吉茶那堤」，可享第二杯半價優惠。而每週六日指定星冰樂現折40元的活動也同步進行，9/18、9/19、9/25、9/26到店購買「法式草莓泡芙風味星冰樂」、「法式巧克力泡芙風味星冰樂」及「柚子鳳梨抹茶星冰樂」每杯可省下40元。

85度C大冰拿「第二杯20元」（9/19限定）

為歡慶中秋，85度C於9/19 13:00至20:00祭出大杯冰拿鐵咖啡「第二杯20元」特價，兩杯原價180元現省70元，優惠全台門市適用，現場每人限購三組，寄杯方式則以各門市為準，線上訂餐外帶、外送無法使用此優惠。

春水堂燕麥系列77折（截至10/31）

圖／春水堂臉書專頁

以珍珠奶茶最聞名的春水堂近年推出的飲品也虜獲不少粉絲，此回特別以「燕麥紅茶拿鐵」及「燕麥觀音拿鐵」為主角推出優惠，截至10/31凡到店購買任一飲品即享77折。而全台外帶自取8折優惠則因應疫情延長至9/30，讓饕客能省錢帶回家享用。

迷客夏：刮刮樂手搖下殺7折（9/16起至10/15）

圖／迷客夏提供

迷客夏9/16起至10/15推出「果然迷人刮刮樂」，活動期間透過品牌LINE官方帳號點擊活動頁面，每天都能刮好禮，包含水果飲品最高7折、可折抵消費的迷點點數，還有機會刮中「六福村門票買一送二」。其中飲品折扣含5元折價券、9折乃至7折券，「柳丁綠茶或青茶」、「青檸香茶」、「水漾檸紅或檸綠」或是新品「娜杯紅茶、娜杯紅茶拿鐵、Kumo雲奶霜系列」等皆適用。

CoCo：8大人氣飲品最高下殺7折（9/15-9/21）

圖／CoCo提供

CoCo以8大人氣飲品推出線上獨享好康，即日起至9/21凡透過CoCo Line官方帳號的「都可訂」訂購飲品，即可用30元入手「百香綠茶」、35元喝「蜜香凝凍紅／綠／青」、40元有「芒果冰沙」，而「綠豆沙」、「百香雙響炮」及「蜜桃愛果」則45元喝得到，「蜜桃戀凍」為50元，另有60元喝原價80元的「解憂綠啵」，每杯最多可省下20元。而門市也有專屬品項，原價45元的珍珠奶茶可用40元入手，部分門市不配合。

春陽茶事「柚香烏龍」第二杯半價（9/18至9/21）

圖／春陽茶事提供

春陽茶事中秋應景手搖「柚香烏龍」即日回歸，每杯以鹿谷烏龍茶湯為基底，主打吸得到柚子肉，加上蜂蜜柚醬毫無違和感。而9/18至9/21凡到店購買大杯「柚香烏龍」即有第二杯半價優惠，原價65元只要49元。此外，10/16前持悠遊付單筆消費30元以上，還可額外獲得悠遊付儲值金5元。

花好月圓「第二杯10元」（截至9/21）

圖／花好月圓臉書

以兔子造型牛奶冰塊掀起話題的「花好月圓」即日起推出指定飲品「第二杯10元」，截至9/21皆買得到。品項有小柚柚翠芽綠、桐葉紅茶、翠芽綠茶、穀雨青茶，而最夯「兔兔來澡茶」系列也適用，原價每杯60至65元，搭配優惠最高現省55元。

萬波「立頓系列」第二杯半價（截至10/3）

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶9月攜手立頓推出3款聯名飲品，每杯以招牌立頓茶湯為基底，分別新推酸甜系「立頓海鹽萊姆紅」、茉莉綠茶配人氣配料的「珍芋茉莉那堤」及限定款「青瓜蘆薈檸香綠」。截至10/3若於外送平台foodpanda輸入「LIPTON」還能享第二杯半價，限量2萬份，兌完為止。

Mr.Wish「酸甜百香綠」第2件7折（截至10/25的每週一）

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish日前推出35元高CP值天然水果茶，開放3款純茶與4款水果任搭，而會員即日起至10/25每週一凡使用Mr.Wish APP會員卡購買「酸甜百香綠」，即享第2件7折優惠。

黑浮咖啡「芒果全明星會」買一送一（截至9/21）

黑浮咖啡買一送一優惠不中斷，即日起至9/21若持學生證到全台分店，即享「芒果全明星會」全品項買一送一，品項包含「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」、「芒果情人雪酪翡翠冰茶」、「雪濃芒果QQ楊枝甘露」，最高可省下140元。

某村全品項買一送一（截至9/30）

圖／某村綠豆沙提供

文青風品牌「某村綠豆沙專賣店」將快閃新竹至9/30，活動期間推出同品項買一送一，每日限量20名，每人限購一次。

思慕昔「芒果雪花冰系列」買一送一（截至10/2）

圖／編輯葉穎樂攝

為歡慶開學季，水果雪花冰專賣店「思慕昔」祭出激省優惠，10/2為止凡透過思慕昔隨手訂平台訂購，即享「芒果雪花冰系列」買一送一，品項包含芒果雪花冰-奶酪、海洋之心珍珠芒果雪花冰、芒果芋圓桂釀雪花冰、芒果百香雪花冰及芒果草莓雪花冰。

圖／麥當勞官網

麥當勞全新香蕉巧克力雙餡派即日登場掀起嘗鮮潮，而「蕎麥芝麻冰炫風」買一送一活動仍在進行中，截至9/21透過官方歡樂送訂餐，無須輸入任何優惠碼，即可獨享買一送一優惠。

IKEA霜淇淋、瑞典烤肉丸五顆買一送一（截至9/21）

圖／編輯葉穎樂攝

IKEA近期祭出罕見的霜淇淋買一送一，至全台門市皆可用20元原價購買兩支哈密瓜霜淇淋，活動尚未定下截止日期。而截至9/21凡於外送平台Uber Eats訂購瑞典烤肉丸五顆，亦有買一送一，粉絲別錯過。

TGI FRIDAYS指定餐點買一送一（9/17-9/20）

圖／開展餐飲集團提供

連鎖餐廳TGI FRIDAYS「中秋慶歡聚」優惠即將開跑，9/17至9/18到店用餐可享「沙朗牛排買一送一」，9/19至9/20則有「點肋眼牛排，送半份豬肋排」。

｜旅遊加碼｜

南投茶館免費入園（9/18-9/21）

圖／茶二指故事館官網

南投人氣景點的「茶二指故事館」低調推出中秋姓名優惠，9/18至9/21期間只要出示證件證明姓名含「中、秋、節、月、亮、圓」任一字，同音即可免費入園，免門票爽拍親子白沙池、百年桂花樹、茶園拍照區、盪鞦韆，巨大珍奶手搖杯亦是打卡必拍場景之一。

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