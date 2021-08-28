5大速食優惠整理！麥當勞、摩斯買1送1到9月，漢堡王「華堡免費吃」

經過數個月的升級防疫，台灣本土疫情漸漸迎來零確診好消息，部分縣市也放寬了餐飲業內用條件。今天特別整理5大速食品牌最新限時優惠，不論是門市還是外送專屬好康都有，美食、咖啡、冰品亦能隨喜好彈性挑選。

圖／麥當勞官網

麥粉們外送優惠必收！即日起至9/21只要透過官方歡樂送訂餐，無須輸入任何優惠碼，即享「蕎麥芝麻冰炫風」買一送一優惠。而截至8/31為止，每晚23:00至03:00訂購深夜食堂點購「10塊雞經典套餐」，等於加19元即可升級大薯再送「麥脆雞腿」或「6塊雞塊」。

此外，麥當勞也攜手外送平台推出不限冷熱的「那堤買一送一」活動，Uber Eats優惠適用期限至9/14，foodpanda則於8/31截止，若輸入「COOL11」再享消費滿299元享89折優惠。

摩斯漢堡：咖啡買一送一（9/11）、2套早餐100元

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡早前首度推出大份量雞塊套餐，而8/31為止若購買「咖哩豬排堡＋冰紅茶」套餐，即享2套130元優惠價，單套則為79元。此外，品牌也超前部署中秋好康，9/11補班當日用大杯摩斯咖啡買一送一幫大家提神，冰熱不限，亦可單杯加價升級拿鐵或卡布奇諾等。值得一提的是，大家最愛的早餐組合「培根雞蛋堡＋冰紅茶」2套100元於9月登場，活動截至9/15，限早上10:30前供應。

漢堡王：買套餐送「原味華堡」（截至9/1）

圖／漢堡王提供

漢堡王官網祭出限時優惠，9/1為止凡於官網預定指定套餐，輸入指定優惠碼「LOVEBK」，即可額外獲得一顆「原味華堡」，漢堡可累贈，代表購買幾份套餐即可吃幾顆免費華堡，惟每日限量2500顆，送完為止。適用餐點為華堡套餐、雙層華堡、三層華堡套餐或大餐，口味有原味或辣味選項。

而漢堡王電子優惠券至9月底仍有效，其中「脆洋蔥牛肉堡」、中薯、辣薯球及中杯可樂皆有買一送一，原價318元的華堡雙套餐也下殺至209元，系列活動要把握。

圖／肯德基官網

肯德基日前聯手必勝客推出「PK隨饗券」，開創速食界寄杯、跨店取功能，限時優惠一開放也搶售一空。沒成功入手餐券的人，還有門市限定套餐倒數進行中。即日起只要憑優惠碼「21753」於門市或致電專線訂餐，即可用368元特價買到「智生活春夏野餐」。套餐內容共有一桶7塊雞、2小份薯條、4顆原味蛋撻及3杯小杯冰紅茶，原價696元現省328元，可兌換至8/31，但台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳及新竹湖口餐廳不適用。

21風味館「招牌香草烤雞」天天79折（截至9/21）

圖／21風味館官網

因應即將來臨的中秋節，21風味館以招牌香草烤雞為主角，推出天天79折好康，9/21前購買招牌21香草烤雞，原價440只要348元，除了附2款烤雞沾醬，還會加送10顆迷你泡芙，冰涼內餡作為飯後甜點超合適。

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