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30元起喝CoCo！新品「解憂綠啵」攜8款人氣手搖推一周中秋優惠，百香雙響炮&珍奶也適用

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

手搖優惠喝不停！繼補班日買一送一，連鎖品牌CoCo因應中秋節派出人氣飲品坐鎮，推出限時7天優惠，一共8款飲品透過線上訂購不論外帶外送皆適用，最低下殺7折，門市也有專屬活動品項，珍奶控到店即享好康，中秋居家吃烤肉別忘用飲品解膩囉！

9/15至9/21透過線上訂購可享8款人氣手搖限時優惠。圖／CoCo提供
9/15至9/21透過線上訂購可享8款人氣手搖限時優惠。圖／CoCo提供

配合即將登場的中秋連假，CoCo以8大人氣飲品推出線上獨享好康，優惠9/15至9/21登場，外帶、外送同享。凡透過CoCo Line官方帳號的「都可訂」訂購飲品，即可用30元入手「百香綠茶」、35元喝「蜜香凝凍紅／綠／青」、40元有「芒果冰沙」，而「綠豆沙」、「百香雙響炮」及「蜜桃愛果」則45元喝得到，「蜜桃戀凍」為50元，另有60元喝原價80元的「解憂綠啵」，每杯最多可省下20元。

原價65的蜜桃愛果下殺7折，45元喝得到；蜜桃戀凍特價50，現省20元。圖／CoCo提供
原價65的蜜桃愛果下殺7折，45元喝得到；蜜桃戀凍特價50，現省20元。圖／CoCo提供

其中上半年綠葡萄新品「解憂綠啵」嚴選加州無籽綠葡萄，搭配優酪乳調配成清甜冰沙，每口還吸得到波波晶球，豐富口感虜獲忠實粉絲。

解憂綠啵原價80元，限時下殺75折只要60元。圖／CoCo提供
解憂綠啵原價80元，限時下殺75折只要60元。圖／CoCo提供

此外，若公司或家裡附近就有門市，想隨時到店購買也有限定優惠。原價45元的珍珠奶茶為40元，蜜香凝凍紅／綠／青40元、蜜桃愛果特價50元、蜜桃戀凍特價55元。提醒大家商場門市、遠雄、北車、環板、老街、淡新家樂福、西門、桃捷A12門市不配合以上活動，，實際販售品項、金額依「都可訂」及門市公告為準。

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