中秋補班不憂鬱！全台16+餐飲最強優惠：咖啡手搖＋速食品牌買1送1、超商哈根達斯特價

中秋將至，新的一週除了有藍色星期一，許多人也需要對抗週六（9/11）補班日。為撫慰大家，編輯超前部署了中秋補班優惠懶人包，全台16+人氣品牌好康一次看，提神咖啡、消暑手搖、療癒冰品甚至高CP值牛排應有盡有，有了這篇勢必能充滿動力準備過中秋！

| 咖啡、手搖 |

CoCo「星空葡萄、奶茶三兄弟」買一送一（截至9/14）

圖／CoCo提供

連鎖手搖CoCo日前快閃推出外送獨家優惠，截至9/14凡於foodpanda外送平台購買高顏值飲品「星空葡萄」或吃得到布丁、仙草凍及珍珠的「奶茶三兄弟」，即享同品項「買一送一」，最高現省75元。

春陽茶事「柚香烏龍」第二杯半價（9/18至9/21）

圖／春陽茶事提供

配合中秋節，春陽茶事帶著最應景手搖「柚香烏龍」回歸，每杯除了能吸到飽滿柚子肉，鹿谷烏龍茶湯及蜂蜜柚醬提味也讓整體風味升級。而9/18至9/21也可享有大杯「柚香烏龍」第二杯半價優惠，原價65元變成49元喝得到。此外，10/16前持悠遊付單筆消費30元以上，還可額外獲得悠遊付儲值金5元。

萬波「立頓系列」第二杯半價（截至10/3）

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶9月攜手立頓推出3款聯名飲品，每杯以招牌立頓茶湯為基底，分別調配出酸甜系「立頓海鹽萊姆紅」、茉莉綠茶配人氣配料的「珍芋茉莉那堤」及限定款「青瓜蘆薈檸香綠」。新品即日起也正式於foodpanda獨家上架​，截至10/3若輸入「LIPTON」也享第二杯半價，限量2萬份，兌完為止。

丹堤咖啡全品項買一送一（9/11當天）

圖／丹堤咖啡提供

為了應援需要補班的民眾，丹堤咖啡推出全系列大杯以上飲品「買一送一」活動，活動當日至全台任一門市出示此圖片，即享一日限時優惠。

Flash Coffee全品項買一送一（截至9/12）

圖／Flash Coffee Taiwan

主打即拿即走的新加坡新銳品牌Flash Coffee，8月首度落腳台北，台灣一號店特別祭出全品項買一送一好康，截至9/12至捷運行天宮站地下街門市都能一杯價喝兩杯。

星巴克7大飲品買一送一（截至9/15）

圖／星巴克官網

星巴克數位體驗抽全品項第二杯半價、買三送一優惠截至9/13，全民適用。而星禮程會員則獨享「抓住夏日尾巴 指定品項好友分享」，截至9/15凡採用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，即享7大飲品買一送一，每人每次至多買二送二。

活動飲品有「法式草莓泡芙風味」與「法式巧克力泡芙風味」的星冰樂及延伸版那堤，加碼「柚子鳳梨抹茶星冰樂」、「蜜香鳳梨青茶」、「金色鳳梨冷萃咖啡」。

黑浮咖啡「芒果全明星會」買一送一（截至9/21）

圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡買一送一優惠持續開跑，即日起至9/21若持學生證到全台分店，即享「芒果全明星會」全品項買一送一，品項包含「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」、「芒果情人雪酪翡翠冰茶」、「雪濃芒果QQ楊枝甘露」，最高現賺140元。

某村全品項買一送一（截至9/30）

圖／某村綠豆沙提供

文青風品牌「某村綠豆沙專賣店」快閃新竹活動延長至9/30，並特別推出同品項買一送一，每日限量20名，每人限購一次。

| 冰品 |

IKEA霜淇淋買一送一（到期日以現場為準）

圖／IKEA提供

IKEA銅板價霜淇淋為許多人逛IKEA的必吃美食，20元的高CP值如今再度升級，即日起至全台門市可享哈密瓜霜淇淋買一送一，10元即能開吃，活動尚未定下截止日期。

7-11、全家哈根達斯特價（9/8-10/5）

圖／7-ELEVEN提供

7-11、全家便利商店日前同步推出哈根達斯限時優惠，9/8起至10/5至任一門市即可享有「哈根達斯迷你杯、雪糕」單件特價89元、兩件特價169元。7-11買滿兩件還會再贈送CITY CAFE大杯熱美式咖啡、中杯卡布奇諾「同品項買一送一」優惠券，兌換期間截至10/12；全家則送FMC指定飲品如FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶或FMC金萱二十七。

圖／7-ELEVEN提供

COLD STONE買一送一（截至9/16）

冰淇淋品牌COLD STONE推出線上優惠，即日起至9/16若加入官方LINE好友、參加刮刮樂遊戲，即有機會獲得「中杯以上冰淇淋買一送一」、「歡樂桶冰淇淋買一送一」、「冰淇淋蛋糕現折180元」的優惠券，中獎率偏高，人人都能抽。

思慕昔「芒果雪花冰系列」買一送一（截至10/2）

圖／編輯葉穎樂攝

曾受CNN推薦的旅客聖地「思慕昔」為歡慶開學季，首度祭出激省優惠，10/2為止凡透過思慕昔隨手訂平台訂購，即享「芒果雪花冰系列」買一送一，品項包含芒果雪花冰-奶酪、海洋之心珍珠芒果雪花冰、芒果芋圓桂釀雪花冰、芒果百香雪花冰及芒果草莓雪花冰，台灣新鮮芒果果肉搭配綿密冰品及奶酪，準備攻佔芒果控的心。

| 速食品牌 |

圖／摩斯提供

摩斯漢堡於9/11補班當日推出大杯「摩斯咖啡買一送一」，溫度冰熱不限，亦可單杯加價升級拿鐵或卡布奇諾等。而截至9/15每日早上10:30前若購買「培根雞蛋堡＋冰紅茶」則享2套100元特價。

圖／麥當勞官網

麥當勞限時買一送一不停歇，即日起至9/21若透過官方歡樂送訂餐，無須輸入任何優惠碼，即可獨享「蕎麥芝麻冰炫風」買一送一優惠，截至9/14透過外送平台Uber Eats訂餐，也享有冷或熱「那堤買一送一」。

圖／21風味館官網

為迎接中秋節，21風味館以招牌香草烤雞為主角，推出天天79折好康。截至9/21若購買招牌21香草烤雞，原價440享348元特價，每份附2款烤雞沾醬，並加送10顆迷你泡芙當飯後甜點。

必勝客滿800送2000（截至11/1）

圖／必勝客提供

必勝客近期攜手肯德基推出PK雙饗卡APP，而截至11/1若下載PK雙饗卡APP並加入會員，消費滿800元即贈2000元的週年慶優惠券，當筆訂單還會再加送小份薯金幣。未來持週年慶優惠券凡單筆消費達品項指定門檻，即可享免費兌換商品，還可轉贈給別人。優惠券內容餐點含韓式泡菜燒肉鬆厚小比薩、夏威夷鬆厚小比薩、和風章魚燒鬆厚個人比薩、HOT燒小拼盤、冰藏起司塔等多款招牌必吃。

| 餐廳美食 |

TGI FRIDAYS指定餐點買一送一（9/17-9/20）

除了咖啡、手搖、冰品等，連鎖餐廳TGI FRIDAYS亦推出「中秋慶歡聚」優惠，9/17至9/18可享「沙朗牛排買一送一」，9/19至9/20則由「點肋眼牛排，送半份豬肋排」接力。

圖／開展餐飲集團提供。

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