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姓名對中11字任一字　中秋連假「南投景點免費入園、福容飯店爽打折」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／茶二指故事館官網、圖／福容大飯店提供
圖／茶二指故事館官網、圖／福容大飯店提供

中秋連假將至，除了餐飲限定優惠，景點、旅宿也祭出姓名對對碰的優惠玩法，凡姓名對中指定名字的任一同音字，即可於中秋連假期間免費入園，同字則能打折入住星級飯店，疫情中也能放鬆身心。

優惠名字：「中、秋、節、月、亮、圓」（可同音）

圖／茶二指故事館官網
圖／茶二指故事館官網

位於南投的「茶二指故事館」推出中秋姓名優惠，9/18至9/21期間只要出示證件證明姓名含「中、秋、節、月、亮、圓」任一字，同音即可免費入園，現省100元門票。作為中部旅遊景點，「茶二指故事館」戶外區的親子白沙池、百年桂花樹、茶園拍照區、盪鞦韆皆為打卡亮點，另有巨大珍奶手搖杯可以拍照，亦有手作DIY課程，讓大小朋友都能玩得盡興。

圖／茶二指故事館官網
圖／茶二指故事館官網

優惠名字：「中、秋、佳、潔、慶、團、元」（不開放同音）

圖／福容大飯店提供
圖／福容大飯店提供

而今年最新推出中秋相關姓名優惠的為福容大飯店台北一館，凡姓名對中「中、秋、佳、潔、慶、團、元」7字任一字，9/18至9/21中秋連假期間入住「2021福容假期」、「壽星專案」或「相挺醫護 住房專案」，不僅有享福卡折扣，還會加碼專案價95折，若含兩字則為9折，最高可享79折，以相挺醫護為例，原價2999元的配套每人每晚最低1184元即可入住，還能免費獲得依愛經典玫瑰組1組，提醒民眾現場需主動出示身分證。

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