快訊

平息黨主席選舉爭議 國民黨撤銷張亞中「移送考紀會」決議

領實體5倍券看這邊！一張圖看郵局流程 10/4日起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷客夏14款手搖「整月抽7折、六福村門票買1送2」！青檸香茶、Kumo雲奶霜新品也適用

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏粉絲專屬福利登場！品牌近期聯手農糧署致力提升台灣水果銷量，9/16起至10/15特別推出長達整月的「果然迷人刮刮樂」 ，活動期間每天都能刮好禮，包含水果飲品最高7折、可折抵消費的迷點點數，還有機會刮中「六福村門票買一送二」，現省近2000元太划算。

迷客夏新活動水果飲派出鐵粉秒懂的清爽系「柳丁綠茶或青茶」，就連傳說中必須搖晃超過200下才能碰撞出清香風味的「青檸香茶」也在優惠清單中。而帶有佛手柑香氣的消暑飲「水漾檸紅或檸綠」、熱騰騰新品「娜杯紅茶、娜杯紅茶拿鐵」，及7款茶湯任搭的Kumo雲奶霜系列也都能享折扣，單杯折扣5元券、9折券乃至7折券都有，讓粉絲更低銅板價喝一波。

迷客夏奶霜系列取自日文「雲」，讀音為Kumo，強調如雲朵般柔軟的零重力奶霜。圖／迷客夏提供
迷客夏奶霜系列取自日文「雲」，讀音為Kumo，強調如雲朵般柔軟的零重力奶霜。圖／迷客夏提供

而刮刮樂好康也預計發放總計50萬的迷點點數，只要透過線上點餐系統「迷點」消費，累積滿10點即可折抵10元，實用指數高。此外，參與刮刮樂活動還有獲得六福村門票買一送一，最高更達買一送二，門票原價999元，等於三人出遊直接現省1998元，多的錢還能幫旅程升級。以上活動可透過品牌LINE官方帳號點擊活動頁面即可參與，9/16至10/15皆適用，詳情以官網為準。

延伸閱讀：

30元起喝CoCo！新品「解憂綠啵」攜8款人氣手搖推一周中秋優惠

中秋喝玉兔手搖！花好月圓「第二杯10元」開喝，爆漿雞蛋糕+茶飲僅50元

相關新聞

全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元，仙女波波紅茶、春水堂燕麥拿鐵也打折

繼補班應援好康，今天要為大家盤點正牌中秋優惠，熟悉的超商飲品、咖啡及手搖品牌一律都能特價開喝，不論是為烤肉解膩，或是當飯前飯後甜點都過癮，加碼美食及旅遊促銷，休假絕對要吃飽喝好！

迷客夏14款手搖「整月抽7折、六福村門票買1送2」！青檸香茶、Kumo雲奶霜新品也適用

迷客夏粉絲專屬福利登場！品牌近期聯手農糧署致力提升台灣水果銷量，9/16起至10/15特別推出長達整月的「果然迷人刮刮樂」 ，活動期間每天都能刮好禮，包含水果飲品最高7折、可折抵消費的迷點點數，還有機

中秋不想再吃豆沙餡！特搜十大「新戀系」蛋黃酥 流沙芋香、棗泥菠蘿別錯過

又到了中秋佳節人團圓的日子，總少不了相互送禮，為親朋好友、合作夥伴捎去真誠的祝福。不過傳統的月餅、蛋黃酥是不是都已經吃膩了呢？今年中秋就來點特別的口味吧！

寶可夢迷被萌翻！OREO推限量版聯名餅乾，皮卡丘、小火龍16隻角色造型全都要

寶可夢鐵粉暴動！OREO餅乾近期首度攜手大小朋友都愛的「精靈寶可夢」，打造限量版聯名組合，可愛的皮卡丘、小火龍、夢幻等16大角色一躍而上餅乾外觀，每包拆開能夠隨機收服這些神奇寶貝，享受猶如盲包的喜悅。

中秋飲品「買一送一」懶人包！咖啡、打卡冰沙、伴手禮皆享優惠

一年一度的中秋節即將來到，各家咖啡飲品業者推優惠，其中，丹堤咖啡在中秋節9/21(二)當日，至全省門市出示優惠圖片，即可...

30元起喝CoCo！新品「解憂綠啵」攜8款人氣手搖推一周中秋優惠，百香雙響炮&珍奶也適用

手搖優惠喝不停！繼補班日買一送一，連鎖品牌CoCo因應中秋節派出人氣飲品坐鎮，推出限時7天優惠，一共8款飲品透過線上訂購不論外帶外送皆適用，最低下殺7折，門市也有專屬活動品項，珍奶控到店即享好康，中秋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。