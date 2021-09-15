迷客夏14款手搖「整月抽7折、六福村門票買1送2」！青檸香茶、Kumo雲奶霜新品也適用

迷客夏粉絲專屬福利登場！品牌近期聯手農糧署致力提升台灣水果銷量，9/16起至10/15特別推出長達整月的「果然迷人刮刮樂」 ，活動期間每天都能刮好禮，包含水果飲品最高7折、可折抵消費的迷點點數，還有機會刮中「六福村門票買一送二」，現省近2000元太划算。

迷客夏新活動水果飲派出鐵粉秒懂的清爽系「柳丁綠茶或青茶」，就連傳說中必須搖晃超過200下才能碰撞出清香風味的「青檸香茶」也在優惠清單中。而帶有佛手柑香氣的消暑飲「水漾檸紅或檸綠」、熱騰騰新品「娜杯紅茶、娜杯紅茶拿鐵」，及7款茶湯任搭的Kumo雲奶霜系列也都能享折扣，單杯折扣5元券、9折券乃至7折券都有，讓粉絲更低銅板價喝一波。

迷客夏奶霜系列取自日文「雲」，讀音為Kumo，強調如雲朵般柔軟的零重力奶霜。圖／迷客夏提供

而刮刮樂好康也預計發放總計50萬的迷點點數，只要透過線上點餐系統「迷點」消費，累積滿10點即可折抵10元，實用指數高。此外，參與刮刮樂活動還有獲得六福村門票買一送一，最高更達買一送二，門票原價999元，等於三人出遊直接現省1998元，多的錢還能幫旅程升級。以上活動可透過品牌LINE官方帳號點擊活動頁面即可參與，9/16至10/15皆適用，詳情以官網為準。

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