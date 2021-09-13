85度C冰拿鐵「第2杯20元」中秋快閃7小時！皮卡丘精靈球蛋糕、雪花球造型杯必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／85℃提供
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隨著中秋補班日及颱風天過去，距離中秋節又更近一步。85度C此次因應佳節推出大杯冰拿鐵「第二杯20元」好康，優惠於9/19週日快閃7小時，在那之前品牌也將推出皮卡丘造型加價購新品，隨身涼風扇、立體保冰杯應有盡有，準備用可愛電擊寶可夢粉絲。

85度C中秋優惠以冰拿鐵咖啡為主角，快閃7小時。圖／85℃提供
85度C中秋優惠以冰拿鐵咖啡為主角，快閃7小時。圖／85℃提供

為歡慶中秋，85度C超前部署於9/19 13:00至20:00祭出大杯冰拿鐵咖啡「第二杯20元」特價，兩杯原價180元現省70元，平均每杯只要55元銅板價，幫大家提神醒腦。優惠全台門市適用，現場每人限購三組，寄杯方式則以各門市為準，線上訂餐外帶、外送無法使用此優惠。

凡購買精靈球蛋糕或單筆消費滿額150元，即可加購皮卡丘造型新品。圖／85℃提供
凡購買精靈球蛋糕或單筆消費滿額150元，即可加購皮卡丘造型新品。圖／85℃提供

此外，寶可夢粉絲也有專屬新亮點。85度C即將推出5款皮卡丘造型新品，凡購買精靈球蛋糕即符合加購資格。球型蛋糕以桔子戚風蛋糕為基底，加上水蜜桃Q凍、水蜜桃果餡、芒果慕斯，上方還立著精靈球和皮卡丘，吸睛指數爆棚，粉絲必打卡。

「隨身涼風扇」加購價349元、「寶可夢轉轉隨手杯」加購價379元、「寶可夢變形枕」419元、「造型保冰杯」加購價479元。圖／85℃提供
「隨身涼風扇」加購價349元、「寶可夢轉轉隨手杯」加購價379元、「寶可夢變形枕」419元、「造型保冰杯」加購價479元。圖／85℃提供

此外，若單筆消費滿額150元，也能自由加購任一款皮卡丘商品，包含爆熱天氣必備的輕巧型「隨身涼風扇」，正面則有皮卡丘立體大頭發散超萌魅力。而寶可夢轉轉隨手杯則有兩款選項，分別有單隻的皮卡丘和集結各款皮卡丘的透明杯身，其中最受矚目的為上方雪花球內的皮卡丘公仔，按下按鈕皮卡丘還能跟著轉動。

品項另有寶可夢變形枕，可隨功能變身成U型頸枕、午安枕、趴睡抱枕，圖案也會變化成皮卡丘、精靈球，十分神奇；另一不鏽鋼保冰杯則是以皮卡丘經典色系打造全黃色的杯身，蓋子上為皮卡丘立體造型大頭，喝飲料時也能被療癒一番，9/17起正式開賣，限量登場，售完為止。

凡購買精靈球蛋糕或單筆消費滿額150元，即可加購皮卡丘造型新品。圖／85℃提供
凡購買精靈球蛋糕或單筆消費滿額150元，即可加購皮卡丘造型新品。圖／85℃提供

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