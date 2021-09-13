中秋喝玉兔手搖！花好月圓「第二杯10元」開喝，爆漿雞蛋糕+茶飲僅50元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／花好月圓
圖／花好月圓

中秋最應景手搖登場！花好月圓今年打造的「兔兔來澡茶」新品因小農鮮乳製成的兔子造型冰塊萌翻全場，這回因應中秋節及品牌月，特別推出一系列優惠。活動有「兔兔來澡茶」系列及原萃系列「第二杯10元」好康，9/14起則有「朵朵雞蛋糕禮盒」特價，最後再由「雞蛋糕配原萃茶」50元銅板組合壓軸，一路到10/5都能接力享優惠。

圖／花好月圓臉書
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花好月圓指定飲品「第二杯10元」即日起至9/21皆喝得到，品項除了有酸甜系小柚柚翠芽綠、純茶控愛的桐葉紅茶、翠芽綠茶、穀雨青茶，就連打卡神奇「兔兔來澡茶」也適用。兔兔來澡茶最搶眼的兔子造型冰塊以小農鮮乳製成，每杯還會調入半杯鮮乳，整杯都是香醇風味，基底分別有「桐葉紅歐蕾」、「翠芽綠歐蕾」及「琥珀歐蕾」可選，原價每杯60至65元，搭配優惠如今直接最高現省55元。

此外，台中美村店也推出「朵朵雞蛋糕禮盒」限定優惠，9/14至9/21凡至門市可任選三款口味配成6入組或10入組，最低150就買得到。口味有甜版原味、卡士達，鹹食款爆漿起司、鮪魚玉米、蔥花，還有隱藏版的「芋見圓」吃得到爆餡卡士達加芋圓，咀嚼口感更豐富，優惠組合中秋送禮或作為下午茶也合適。

圖／花好月圓臉書
圖／花好月圓臉書

不僅如此，台中美村店9/22至10/5還有加碼活動，優惠期間到門市購買「兔兔來澡茶」系列任一單杯只要50元，若選購原萃系列再配一款雞蛋糕，只要50元，口味不限。另外，新會員凡加入官方LINE，截至12/31還可憑券用30元入手兔兔版「桐葉紅歐蕾」，手搖控別錯過。

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