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2023旗津風箏節瘋整月 超萌造型風箏齊飄揚天際

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「2023旗津風箏節」大型造型風箏和串型風箏飄揚蔚藍天際，壯麗畫面讓人美照拍不完。(攝影/Carter)
「2023旗津風箏節」大型造型風箏和串型風箏飄揚蔚藍天際，壯麗畫面讓人美照拍不完。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府觀光局】

　　暑假就到最有夏日氣息的旗津！「2023旗津風箏節」即日起至8月20日盛大舉辦，每週六、日大型造型風箏和串型風箏飄揚蔚藍天際，還有清涼歡樂的氣墊水樂園，越夜越精彩的夜光風箏、火舞表演等，週末就到旗津消暑放風，賞風箏，盡情玩水看夕陽！

　　去年首度舉辦的旗津風箏節，超過30隻鯨魚，以及巨型章魚、魟魚、水母等海中生物一齊翱翔天際的畫面，在網路掀起廣大話題。今年7月風箏節好評再登場，活動時間不僅延長，還新增大型氣墊水樂園，準備讓小朋友玩得更瘋，打卡美照拍不完！

12米高雄熊軟Q的在空中擺動，與日本超人氣熊本熊串型風箏、色彩繽紛的七彩熊等攜手飛上天，十分可愛吸睛。(上：攝影/Carter；下：圖片提供/高市府觀光局)
12米高雄熊軟Q的在空中擺動，與日本超人氣熊本熊串型風箏、色彩繽紛的七彩熊等攜手飛上天，十分可愛吸睛。(上：攝影/Carter；下：圖片提供/高市府觀光局)
　　超吸睛的造型風箏，從活動首週7月22、23日開始，搭配不同主題風箏精彩亮相。首先由觀光大使高雄熊打頭陣，12米高的巨大高雄熊軟體風箏領軍，與日本超人氣熊本熊串型風箏、色彩繽紛的七彩熊等攜手飛上天，萌熊亂舞可愛到最高點。

　　延續去年主題，將由座頭鯨、藍鯨、虎鯨等各類鯨魚帶頭，與章魚、小丑魚、螃蟹等各式海洋生物及可愛動物等造型風箏，以藍天白雲為背景與依山傍海的旗津海濱相互輝映，展開空中可愛動物大遊行。

風箏節會場化身親子水樂園，位於豐收廣場和海之星沙灘俱樂部的10座戲水氣墊，讓大小朋友都能戲水消暑玩得痛快。(圖片提供/高市府觀光局)
風箏節會場化身親子水樂園，位於豐收廣場和海之星沙灘俱樂部的10座戲水氣墊，讓大小朋友都能戲水消暑玩得痛快。(圖片提供/高市府觀光局)
巨無霸戲水池、動物主題氣墊溜滑梯等大型氣墊池組成的「氣墊水樂園」，免費讓民眾戲水暢玩。(圖片提供/高市府觀光局)
巨無霸戲水池、動物主題氣墊溜滑梯等大型氣墊池組成的「氣墊水樂園」，免費讓民眾戲水暢玩。(圖片提供/高市府觀光局)
　　除了各種地上爬的、海裡游的可愛動物在空中漫天飛舞，今年旗津風箏節也變身大型親子遊樂園，「氣墊水樂園」除了在豐收廣場旁綠地設置巨無霸戲水池、手搖船及城市滑水道等8座戲水氣墊外，更加碼在海之星沙灘俱樂部草地設置水滑梯及戲水池，幼童也能在專用池中放心玩樂，主辦單位高市府觀光局表示：「從3歲到70歲都能免費玩過癮！」

假日不妨就來旗津走走，吃美食、看風景，將炎熱暑氣化為歡樂回憶。(攝影/Carter)
假日不妨就來旗津走走，吃美食、看風景，將炎熱暑氣化為歡樂回憶。(攝影/Carter)
　　風箏節的重頭戲，當然不能錯過專業選手操作的風箏展演，天空中五顏六色、百變造型讓人大開眼界，與飄揚的地景風箏相互輝映，無論從什麼角度取景都是絕佳美照。要是看不過癮，每週六還有別開生面的夜光風箏，數十座配備Led燈的大型風箏在夜空飛舞，其中長達百米的「夜光神龍」隨著燈影閃爍變換，靈活穿梭在天際，飛龍在天的震撼情境，彷彿來到奇幻精靈世界；週日也有熱力十足的火舞表演，從白天到夜晚精彩不斷。

活動期間還推出高雄熊限定造型冰品，歡迎大家週末來旗津走走，吃美食、看風景，將炎熱暑氣化為歡樂回憶。(圖片提供/高市府觀光局)
活動期間還推出高雄熊限定造型冰品，歡迎大家週末來旗津走走，吃美食、看風景，將炎熱暑氣化為歡樂回憶。(圖片提供/高市府觀光局)
　　風箏戲水嘉年華不只炒熱高雄夏日氣息，高市府觀光局也與「大碗公冰。甜品」異業結盟，推出高雄熊限定造型冰品，歡迎大家暑期週末來旗津走走，吃美食、看風景，將炎熱暑氣化為歡樂回憶。

• 2023旗津風箏節

地點：高雄市旗津區廟前路１號（旗津海水浴場）

日期：即日起〜8月20日，週六、日

各活動時間請上高雄旅遊網查詢。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.08】

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