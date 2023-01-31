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興安圖書館的老館新生

聯合新聞網／ 文化臺中
興安分館原為北屯兒童館，改裝後成為全齡化的圖書館。 【圖‧張晉豪】
興安分館原為北屯兒童館，改裝後成為全齡化的圖書館。 【圖‧張晉豪】

【文‧李昂諭】

　　這棟陪伴大家一起長大的圖書館，自1987年啟用至今，從北屯兒童館，變身為由民眾票選改名後的「興安圖書館」，在2021年2月起進行了閱讀環境改善工程，2022年7月7日重新開館啟用。全新風貌的圖書館隱身在綠意盎然的公園裡，蛻變成富有朝氣的純白建築，讓人耳目一新。

改造獲新生　閱讀城市裡的清新

　　歷經35年的歲月，重獲新生的興安圖書館保留原有特色圓環構造，並藉由通透明亮採光設計，在1、2樓空間打造三面環景的玻璃帷幕引進公園綠蔭，搭配咖啡廳般的吊燈及閱覽座位，營造出寬敞舒適的悠閒氛圍。在閱讀的片刻抬起頭，窗外綠意盡收眼底，為忙碌的城市生活帶來一股清新，從裡到外展現出獨特的文青風格。

　　建築本體除外觀立面的改造，也改變了入口位置，並於地面加入坡道式的共融設計，打造安全、友善的無障礙空間。走進大門，映入眼簾的波浪造型書牆相當吸睛，豐富多元的主題書展每月都會在此展出，體驗有別於以往的嶄新感受。

　　館內可見具古典風格的挑高大廳，往上一看還能看見如星空般的圓頂，大廳旁設置兒童閱覽區及親子共讀區，獨立空間提供舒適的親子閱讀環境，除了各種童書外，也提供融合玩具及感覺統合教具，每週六舉辦的小松鼠故事屋說故事時間更受到喜愛，讓家長與孩子一起快樂地學習。

全齡享閱讀　屬於你的閱讀空間

　　興安圖書館位在臺中人口數最多的北屯區，且鄰近臺中捷運四維國小站，為了滿足市民大量的閱讀需求，將服務範圍擴展至捷運沿線，圖書館也轉型成全齡化服務，同時延長夜間服務至9時，讓各年齡層的讀者都能享受閱讀。

玻璃帷幕閱讀座位坐擁綠地美景 【圖‧張晉豪】
玻璃帷幕閱讀座位坐擁綠地美景 【圖‧張晉豪】

　　閱讀空間也改為分層分眾配置，1樓設有樂齡區及兒童閱覽區，2樓設有青少年閱覽區及開架閱覽區，不論是享受退休生活、孩童放學時刻，或者上班族休閒、考生自習等，都能在館內找到屬於自己的專屬空間，盡情徜徉書海，享受閱讀。

　　此外，3樓空間保留了多功能活動室、演藝廳、舞蹈教室等，依各年齡層辦理多元閱讀推廣活動及藝文研習班，讓圖書館成為「自主學習」及「終身學習」的場域。獲得新生的興安圖書館，也導入了智慧化服務，如RFID自動圖書系統及手機APP自助借書服務，在防疫期間能減少人與人之間的接觸，結合科技服務帶來便捷閱讀體驗。

【完整內容請見《文化臺中》第50期】

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